https://ria.ru/20210820/ofitser-1746532909.html

Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов

Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов - РИА Новости, 20.08.2021

Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов

Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал РИА Новости о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:26

2021-08-20T13:26

2021-08-20T13:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

герат (провинция)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал РИА Новости о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами боевиков движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).Хассанзада заявил, что в четверг на прошлой неделе, когда талибы вели наступление по территории Афганистана, боевики также напали на его родной район Инджил в западной провинции Герат. По его словам, нападение произошло примерно в 15.00 (13.30 мск), когда на место прибыли около 600 боевиков "Талибана"* на машинах и мотоциклах.Хассанзада решил защитить свой дом вместе с полицейскими и другими местными силами, но при таком численном перевесе противника у них не было шансов.По его словам, бой силовиков с талибами в районе Инджил продлился около двух часов."Мы пытались защитить наш район, но после того, как 20 наших бойцов и восемь боевиков "Талибана"* были убиты, они (талибы – ред.) установили над районом свой контроль. Они взяли его под контроль за очень короткое время", - рассказал полицейский.После того, как район перешел талибам, Хассандзада спрятался в своем доме, и вскоре смог выбраться на машине вместе со своей беременной женой. Они уехали в направлении столицы Афганистана Кабула."Я приехал (в Кабул – ред.) вместе с женой на машине. По дороге талибы нас не узнали", - добавил он.Они благополучно прибыли в Кабул поздно вечером в четверг на прошлой неделе.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746363520.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, герат (провинция)