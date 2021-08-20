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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/ofitser-1746532909.html
Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов
Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов - РИА Новости, 20.08.2021
Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов
Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал РИА Новости о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:26
2021-08-20T13:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
герат (провинция)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал РИА Новости о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами боевиков движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).Хассанзада заявил, что в четверг на прошлой неделе, когда талибы вели наступление по территории Афганистана, боевики также напали на его родной район Инджил в западной провинции Герат. По его словам, нападение произошло примерно в 15.00 (13.30 мск), когда на место прибыли около 600 боевиков "Талибана"* на машинах и мотоциклах.Хассанзада решил защитить свой дом вместе с полицейскими и другими местными силами, но при таком численном перевесе противника у них не было шансов.По его словам, бой силовиков с талибами в районе Инджил продлился около двух часов."Мы пытались защитить наш район, но после того, как 20 наших бойцов и восемь боевиков "Талибана"* были убиты, они (талибы – ред.) установили над районом свой контроль. Они взяли его под контроль за очень короткое время", - рассказал полицейский.После того, как район перешел талибам, Хассандзада спрятался в своем доме, и вскоре смог выбраться на машине вместе со своей беременной женой. Они уехали в направлении столицы Афганистана Кабула."Я приехал (в Кабул – ред.) вместе с женой на машине. По дороге талибы нас не узнали", - добавил он.Они благополучно прибыли в Кабул поздно вечером в четверг на прошлой неделе.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746363520.html
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в мире, талибан, афганистан, герат (провинция)
13:26 20.08.2021
 
Афганский офицер рассказал о бое с превосходящими силами талибов

Афганский полицейский Хассанзада рассказал о бое в провинции Герат с превосходящими силами талибов

© AP Photo / Rahmat GulАфганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018
Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал РИА Новости о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами боевиков движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).
Хассанзада заявил, что в четверг на прошлой неделе, когда талибы вели наступление по территории Афганистана, боевики также напали на его родной район Инджил в западной провинции Герат. По его словам, нападение произошло примерно в 15.00 (13.30 мск), когда на место прибыли около 600 боевиков "Талибана"* на машинах и мотоциклах.
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Хассанзада решил защитить свой дом вместе с полицейскими и другими местными силами, но при таком численном перевесе противника у них не было шансов.
"Нас было всего 70 солдат, в качестве оружия у нас были автоматы Калашникова. У "Талибана"* были (штурмовые винтовки – ред.) M4 и M16, и даже снайперы в очках ночного видения", - рассказал офицер РИА Новости по телефону.
По его словам, бой силовиков с талибами в районе Инджил продлился около двух часов.
"Мы пытались защитить наш район, но после того, как 20 наших бойцов и восемь боевиков "Талибана"* были убиты, они (талибы – ред.) установили над районом свой контроль. Они взяли его под контроль за очень короткое время", - рассказал полицейский.
После того, как район перешел талибам, Хассандзада спрятался в своем доме, и вскоре смог выбраться на машине вместе со своей беременной женой. Они уехали в направлении столицы Афганистана Кабула.
"Я приехал (в Кабул – ред.) вместе с женой на машине. По дороге талибы нас не узнали", - добавил он.
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Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанГерат (провинция)
 
 
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