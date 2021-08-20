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В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами
В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами - РИА Новости, 20.08.2021
В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами
В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщается на сайте мэрии города. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:56
2021-08-20T22:56
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщается на сайте мэрии города.В мэрии уточнили, что происшествие произошло вечером, состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет. На месте работают семь пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Жителей просят воздержаться от посещения района инцидента.
https://ria.ru/20210814/novorossiysk-1745769328.html
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происшествия, норильск
22:56 20.08.2021
 
В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами

В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами

© РИА Новости / Александр Кряжев "Норникель" потратит 150 млрд рублей в экологию Норильска
Норникель потратит 150 млрд рублей в экологию Норильска - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщается на сайте мэрии города.
"На перегоне Вологочан-Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
Море на пляжах Новороссийска чистое - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 21:29
В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти
В мэрии уточнили, что происшествие произошло вечером, состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет. На месте работают семь пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Жителей просят воздержаться от посещения района инцидента.
 
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