https://ria.ru/20210820/norilsk-1746637554.html

В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами

В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами - РИА Новости, 20.08.2021

В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами

В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщается на сайте мэрии города. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:56

2021-08-20T22:56

2021-08-20T22:56

происшествия

норильск

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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщается на сайте мэрии города.В мэрии уточнили, что происшествие произошло вечером, состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет. На месте работают семь пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Жителей просят воздержаться от посещения района инцидента.

https://ria.ru/20210814/novorossiysk-1745769328.html

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, норильск