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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/nato-1746588397.html
НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане
НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане
НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:35
2021-08-20T18:41
в мире
афганистан
нато
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса."Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки", - указано в документе.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.В 2020 году США и движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае 2021 года при прекращении насилия в стране.В середине апреля 2021 года главы МИД и минобороны стран-членов НАТО приняли решение начать 1 мая постепенный скоординированный вывод войск из Афганистана, чтобы завершить его к сентябрю.Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.США и другие страны НАТО продолжают контролировать аэропорт Кабула, чтобы организовать срочную эвакуацию граждан западных стран и афганцев, помогавших им.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html
https://ria.ru/20210414/nato-1728324853.html
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в мире, афганистан, нато, сша, талибан
17:35 20.08.2021 (обновлено: 18:41 20.08.2021)
 
НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане

Заявление глав МИД НАТО: вместе мы проанализируем присутствие в Афганистане и извлечем уроки

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса.
"Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки", - указано в документе.
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США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.
В 2020 году США и движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае 2021 года при прекращении насилия в стране.
В середине апреля 2021 года главы МИД и минобороны стран-членов НАТО приняли решение начать 1 мая постепенный скоординированный вывод войск из Афганистана, чтобы завершить его к сентябрю.
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В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
США и другие страны НАТО продолжают контролировать аэропорт Кабула, чтобы организовать срочную эвакуацию граждан западных стран и афганцев, помогавших им.
* Запрещенная в России террористическая организация
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