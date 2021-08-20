17:35 20.08.2021 (обновлено: 18:41 20.08.2021)
НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане
Заявление глав МИД НАТО: вместе мы проанализируем присутствие в Афганистане и извлечем уроки
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса.
"Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки", - указано в документе.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.
В 2020 году США и движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае 2021 года при прекращении насилия в стране.
В середине апреля 2021 года главы МИД и минобороны стран-членов НАТО приняли решение начать 1 мая постепенный скоординированный вывод войск из Афганистана, чтобы завершить его к сентябрю.
14 апреля, 22:08Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана
Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
США и другие страны НАТО продолжают контролировать аэропорт Кабула, чтобы организовать срочную эвакуацию граждан западных стран и афганцев, помогавших им.
* Запрещенная в России террористическая организация