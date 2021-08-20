https://ria.ru/20210820/nato-1746588397.html

НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане

НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

НАТО пообещало извлечь уроки из 20-летней миссии в Афганистане

НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:35

2021-08-20T17:35

2021-08-20T18:41

в мире

афганистан

нато

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101584/80/1015848012_0:22:2400:1372_1920x0_80_0_0_35cabb79351e4daba31cd761d8e26360.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса."Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки", - указано в документе.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.В 2020 году США и движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае 2021 года при прекращении насилия в стране.В середине апреля 2021 года главы МИД и минобороны стран-членов НАТО приняли решение начать 1 мая постепенный скоординированный вывод войск из Афганистана, чтобы завершить его к сентябрю.Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.США и другие страны НАТО продолжают контролировать аэропорт Кабула, чтобы организовать срочную эвакуацию граждан западных стран и афганцев, помогавших им.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html

https://ria.ru/20210414/nato-1728324853.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, нато, сша, талибан