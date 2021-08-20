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Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист
Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист - РИА Новости, 20.08.2021
Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист
Мотоциклист, не справившийся с управлением, влетел в разделители дороги у метро "Павелецкая" в Москве и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:35
2021-08-20T22:35
2021-08-20T23:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мотоциклист, не справившийся с управлением, влетел в разделители дороги у метро "Павелецкая" в Москве и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался", - сообщили в пресс-службе.Как сообщил департамент транспорта Москвы, мотоциклист врезался в ограждение перед Добрынинским тоннелем на Валовой улице. Движение на месте ДТП частично ограничено.
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происшествия, москва
22:35 20.08.2021 (обновлено: 23:27 20.08.2021)
Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист
В Москве возле метро "Павелецкая" погиб мотоциклист, врезавшись в разделители дороги
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мотоциклист, не справившийся с управлением, влетел в разделители дороги у метро "Павелецкая" в Москве и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщил департамент транспорта Москвы, мотоциклист врезался в ограждение перед Добрынинским тоннелем на Валовой улице. Движение на месте ДТП частично ограничено.