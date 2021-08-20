https://ria.ru/20210820/mototsiklist-1746635987.html

Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист

Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист - РИА Новости, 20.08.2021

Возле метро "Павелецкая" разбился мотоциклист

Мотоциклист, не справившийся с управлением, влетел в разделители дороги у метро "Павелецкая" в Москве и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:35

2021-08-20T22:35

2021-08-20T23:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мотоциклист, не справившийся с управлением, влетел в разделители дороги у метро "Павелецкая" в Москве и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался", - сообщили в пресс-службе.Как сообщил департамент транспорта Москвы, мотоциклист врезался в ограждение перед Добрынинским тоннелем на Валовой улице. Движение на месте ДТП частично ограничено.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741153135.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва