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В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью

В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью - РИА Новости, 20.08.2021

В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте, назвав их завистью, а самого министра – "магнитофоном",... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:07

2021-08-20T14:07

2021-08-20T14:07

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте, назвав их завистью, а самого министра – "магнитофоном", а не политиком.Ранее Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. Он также выразил мнение, что Россия превратила Крым в военную базу. По словам министра, Украине необходимо развивать сотрудничество с НАТО, Грузией и Молдавией в рамках постоянных механизмов, дополняющих регулярные учения."Не знаю, каким образом в страны Черноморского региона вписалась Молдавия, но Румыния и Грузия точно в наших водах доминировать не будут. Чёрное море нельзя назвать российской вотчиной, но, без сомнения, это стратегический для нас регион", - сказал Бальбек РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия выходить оттуда не собирается, "и превращение Крыма в определённой степени в хорошо вооружённый регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и её союзников"."То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост - лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам", - отметил Бальбек.По мнению российского парламентария, Кулеба уже неоднократно делал заявления "как лживые, так и пропагандистские, то, что мы слышим сегодня - лишь интерпретация всех ранее произнесенных слов"."Верить министру иностранных дел (Украины) - вводить самого себя в заблуждение, потому что в своих изысканиях против России он давным-давно загнал себя в угол как политик. Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью", - заключил депутат.Выход к Черному морю имеют Турция, Румыния, Болгария, Украина, Россия, Абхазия и Грузия.

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в мире, грузия, румыния, госдума рф, руслан бальбек, дмитрий кулеба, россия