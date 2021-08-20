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Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой - РИА Новости, 20.08.2021
Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал существование Крымского моста настоящей проблемой. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:01
2021-08-20T14:18
в мире
киев
грузия
нато
мид украины
дмитрий кулеба
крымский мост
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал существование Крымского моста настоящей проблемой."Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией", — заявил дипломат в интервью изданию "НВ".Кулеба считает, что Россия превратила Крым в военную базу."В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", — указал он.По словам министра, Украине необходимо развивать сотрудничество с НАТО, Грузией и Молдавией в рамках постоянных механизмов, дополняющих регулярные учения.С момента возведения моста Киев неоднократно грозил Москве из-за него. Так, на Украине заявляли о создании новой ракеты, которая, по утверждению украинских политиков, станет "уничтожителем" Крымского моста и будет фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях.
https://ria.ru/20210814/most-1745726408.html
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в мире, киев, грузия, нато, мид украины, дмитрий кулеба, крымский мост, россия
12:01 20.08.2021 (обновлено: 14:18 20.08.2021)
 
Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Крымский мост является неразрешимой проблемой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал существование Крымского моста настоящей проблемой.
"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией", — заявил дипломат в интервью изданию "НВ".
Кулеба считает, что Россия превратила Крым в военную базу.
Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", — указал он.
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По словам министра, Украине необходимо развивать сотрудничество с НАТО, Грузией и Молдавией в рамках постоянных механизмов, дополняющих регулярные учения.
С момента возведения моста Киев неоднократно грозил Москве из-за него. Так, на Украине заявляли о создании новой ракеты, которая, по утверждению украинских политиков, станет "уничтожителем" Крымского моста и будет фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях.
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В миреКиевГрузияНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаКрымский мостРоссия
 
 
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