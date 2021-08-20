https://ria.ru/20210820/moskva-1746488202.html

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков - РИА Новости, 20.08.2021

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:32

2021-08-20T08:32

2021-08-20T08:32

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса воспользовавшись услугой на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.

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общество, москва, петр бирюков