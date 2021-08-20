Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210820/moskva-1746488202.html
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков - РИА Новости, 20.08.2021
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:32
2021-08-20T08:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728546789_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_da6c40e28e9f4b37bab4807a7e29f779.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса воспользовавшись услугой на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.
https://realty.ria.ru/20210819/sobyanin-1746314794.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728546789_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_02145204ebadbd65225e741c3cb378f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, петр бирюков
08:32 20.08.2021
 
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, заявил Бирюков

Заммэра Москвы Бирюков: число обращений за согласованием перепланировки в Москве выросло в два раза

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовостройки в Новой Москве
Новостройки в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса воспользовавшись услугой на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 10:33Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о ходе благоустройства северо-запада Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Лента новостейМолния