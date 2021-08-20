https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - РИА Новости, 20.08.2021

Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T05:08

2021-08-20T05:08

2021-08-20T10:28

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

евгения лазарева

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.По словам эксперта, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая представляет симбиоз "нигерийских писем" и звонка "с Петровки". Как пояснила Лазарева, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на "временный счет".У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты "резервного" счета, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения "процедуры обновления лицевого счета", пояснила эксперт.Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.

https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html

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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, евгения лазарева