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Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - РИА Новости, 20.08.2021
Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T05:08
2021-08-20T10:28
общество
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.По словам эксперта, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая представляет симбиоз "нигерийских писем" и звонка "с Петровки". Как пояснила Лазарева, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на "временный счет".У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты "резервного" счета, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения "процедуры обновления лицевого счета", пояснила эксперт.Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.
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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, евгения лазарева
05:08 20.08.2021 (обновлено: 10:28 20.08.2021)
 
Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Глава проекта "За права заемщиков" Лазарева: мошенники начали пугать жертв уголовным преследованием

© Depositphotos / DmitryPochЖенщина разговаривает по мобильному телефону
Женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
По словам эксперта, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая представляет симбиоз "нигерийских писем" и звонка "с Петровки". Как пояснила Лазарева, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на "временный счет".
У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты "резервного" счета, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения "процедуры обновления лицевого счета", пояснила эксперт.
Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

"Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет", — рассказала Лазарева.

По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.
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ОбществоМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияЕвгения Лазарева
 
 
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