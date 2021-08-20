09:31 20.08.2021 (обновлено: 11:14 20.08.2021)
Разработчик объяснил принцип работы беспилотной системы "Молния"
Директор "Кронштадта" Богатиков: беспилотная система "Молния" заставит "захлебнуться" ПВО противника
© Фото : "Кронштадт"Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
© Фото : "Кронштадт"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группового применения системы "Молния", которую разрабатывает "Кронштадт", смогут перегружать информационные каналы противовоздушной обороны противника (ПВО) приводя к её сбою, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
Говоря о типовых целях беспилотной системы "Молния", Богатиков отметил, что "основная идея для роевых решений – это прорыв в первую очередь системы ПВО противника".
"Современные дорогие системы ПВО, которые стреляют дорогими ракетами, их основная ахиллесова пята – это насыщение информационных каналов. Если система готова сбить 100 аппаратов и ей предъявляется 100 аппаратов, то она работает, а если ей предложить 1000 целей, то она неминуемо даст сбой и захлебнется", - сообщил генеральный директор.
Он уточнил, что рой аппаратов системы позволит решить задачу перенасыщения информационных каналов систем ПВО противника.
"Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". В настоящее время компания готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы. В состав комплекса войдут ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов комплекса рассматривается доработанный тяжёлый военно-транспортный самолет Ил-76.