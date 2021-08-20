https://ria.ru/20210820/molniya-1746492891.html

Разработчик объяснил принцип работы беспилотной системы "Молния"

Разработчик объяснил принцип работы беспилотной системы "Молния" - РИА Новости, 20.08.2021

Разработчик объяснил принцип работы беспилотной системы "Молния"

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группового применения системы "Молния", которую разрабатывает "Кронштадт", смогут перегружать информационные каналы... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:31

2021-08-20T09:31

2021-08-20T11:14

новое оружие россии

безопасность

россия

форум "армия — 2021"

сергей богатиков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группового применения системы "Молния", которую разрабатывает "Кронштадт", смогут перегружать информационные каналы противовоздушной обороны противника (ПВО) приводя к её сбою, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".Говоря о типовых целях беспилотной системы "Молния", Богатиков отметил, что "основная идея для роевых решений – это прорыв в первую очередь системы ПВО противника".Он уточнил, что рой аппаратов системы позволит решить задачу перенасыщения информационных каналов систем ПВО противника."Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". В настоящее время компания готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы. В состав комплекса войдут ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов комплекса рассматривается доработанный тяжёлый военно-транспортный самолет Ил-76.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

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безопасность, россия, форум "армия — 2021", сергей богатиков