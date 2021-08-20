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Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 20.08.2021
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:52
2021-08-20T20:52
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 миллиарда рублей. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.Уже начались строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 регионах России, 14 объектов уже введено в эксплуатацию, уточнили в пресс-службе.Введено в эксплуатацию 7657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах страны, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования, отметили в министерстве. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
20:52 20.08.2021
 
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав: модернизация первичного звена идет по плану, несмотря на пандемию

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 миллиарда рублей. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.
Уже начались строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 регионах России, 14 объектов уже введено в эксплуатацию, уточнили в пресс-службе.
Введено в эксплуатацию 7657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах страны, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования, отметили в министерстве. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.
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