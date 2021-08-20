https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html

Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 20.08.2021

Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:52

2021-08-20T20:52

2021-08-20T20:52

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 миллиарда рублей. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.Уже начались строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 регионах России, 14 объектов уже введено в эксплуатацию, уточнили в пресс-службе.Введено в эксплуатацию 7657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах страны, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования, отметили в министерстве. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210716/zdravookhranenie-1741604136.html

россия

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия