https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 20.08.2021
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:52
2021-08-20T20:52
2021-08-20T20:52
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 миллиарда рублей. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.Уже начались строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 регионах России, 14 объектов уже введено в эксплуатацию, уточнили в пресс-службе.Введено в эксплуатацию 7657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах страны, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования, отметили в министерстве. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
Минздрав рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Минздрав: модернизация первичного звена идет по плану, несмотря на пандемию
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в России реализуется в соответствии с планом, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ
.
"В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 миллиарда рублей. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.
Уже начались строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 регионах России, 14 объектов уже введено в эксплуатацию, уточнили в пресс-службе.
Введено в эксплуатацию 7657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах страны, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования, отметили в министерстве. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.