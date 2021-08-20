https://ria.ru/20210820/mintrud-1746624955.html

Минтруд уточнил правила получения отцами маткапитала

Минтруд уточнил правила получения отцами маткапитала - РИА Новости, 20.08.2021

Минтруд уточнил правила получения отцами маткапитала

Минтруд РФ уточнил правила получения отцами маткапитала, теперь получить его смогут и те отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жены являются... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:48

2021-08-20T20:48

2021-08-20T20:48

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минтруд РФ уточнил правила получения отцами маткапитала, теперь получить его смогут и те отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жены являются усыновителями этих детей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."По решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами материнского капитала. Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем", - пояснили в Минтруде.В министерстве отметили, что по действующим правилам материнский капитал могут получить родители, воспитывающие рожденных суррогатной матерью детей, только в том случае, если они оба - родители ребенка. Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга - усыновляет ребенка, получить материнский капитал было нельзя."По решению Конституционного суда, и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в федеральное законодательство, которые позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга - усыновила ребенка, получать материнский капитал", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210629/matkapital-1739021206.html

россия

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия