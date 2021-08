https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html

Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину

Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину

Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину

20.08.2021

2021-08-20T21:04

2021-08-20T21:04

2021-08-20T21:32

германия

ангела меркель

северный поток — 2

россия

Прощальный визит несбывшихся надежд — именно в таком ключе оценил сегодняшнюю поездку в Москву Ангелы Меркель мировой медиамейнстрим в лице британского издания The Economist.Определенная сермяга в такой точке зрения есть.Действительно, когда в 2005 году Меркель заняла пост канцлера ФРГ, Россия и Запад питали в отношении друг друга масштабные и весьма радужные чаяния. Москва верила, что ей удастся построить равноправные отношения с западными партнерами, совместно создав Европу "от Лиссабона до Владивостока". В столицах же по обе стороны Атлантического океана не сомневались в своем скором успехе по окончательному превращению России в вассальный сырьевой придаток — в формулировке западных политиков и журналистов этот процесс называется переходом "от полуавторитарного режима к либеральной демократии".В 2021 году трудно спорить с тем, что взаимные ожидания потерпели крах и похоронены.Вот только редакция The Economist, делая в своей публикации акцент на несбывшемся, сильно лукавит, поскольку сегодняшняя встреча двух лидеров — не про подведение итогов прошлого, а про строительство будущего.А это в очередной раз подтвердило незаурядность Ангелы Меркель и ее масштаб как государственного деятеля.В абсолютном большинстве случаев близящаяся отставка резко снижает влиятельность даже самого высокопоставленного лица. Да это и понятно: скоро кресло займет другой человек, который будет вести собственную политику, и та, возможно, перечеркнет сделанное предыдущим руководителем. Примеры многочисленны — от мельтешения французских президентов, чьи имена едва успеваешь запоминать, до удивительных процессов последних лет в США.Но даже долговременность пребывания у власти гарантий иного развития событий, в общем-то, не дает: новые люди будут принимать новые решения.Однако исключения все-таки бывают — и Ангела Меркель служит именно таким примером.Подобное становится возможным, когда руководитель страны закладывает фундамент системы, которая продолжит работать долгое время и после его ухода с поста.И тут Федеративной Республике Германия, конечно, очень повезло, что в переживаемый ныне планетой переломный исторический период во главе ее оказалась Меркель.На госпоже канцлер достаточно грехов (как и на любом государственном деятеле) и грубых ошибок (один собственными руками устроенный миграционный кризис 2015 года чего стоит). Но на другой чаше весов ее усилия — во многом весьма успешные — по отстаиванию национальных интересов, освобождению страны от вассальной зависимости и укреплению германского суверенитета. "Северный поток — 2" является наглядным доказательством того, как далеко прошла ФРГ по этому пути под руководством Меркель. Более того, достраиваемый газопровод еще многие годы будет служить гарантом безопасности для германской экономики и основой успешного развития ее промышленности.И чтобы это стало возможным, Меркель, что называется, легла политическими костьми, добившись казавшихся немыслимыми уступок от Вашингтона.Ее мотивация и упорная работа во имя национальных интересов Германии — это то, что всегда находило понимание и отклик у России. Даже после порушенных за последний год, казалось бы, в хлам двухсторонних отношений.Потому что многочисленные разногласия и скандалы, о которых упоминали оба лидера и сегодня, уйдут в прошлое, а "Северный поток — 2" останется. И другие элементы стратегического сотрудничества наших стран тоже останутся.А они, в свою очередь, будут питать процессы по освобождению Германии от полуоккупационного режима Вашингтона, подталкивать немецкие национально ориентированные элиты к большей активности в этом направлении — и давать веру, что цель достижима.Этот фундамент для Германии будущего заложила Ангела Меркель, за что она достойна самого большого уважения. На это указывает и тот высочайший уровень приема, который ей был оказан в Москве.Возможно, шестнадцать лет назад, занимая пост канцлера, Меркель и впрямь рассчитывала, что Германии удастся превратить Россию в безответную сырьевую колонию — и на этом намного более комфортном основании восстанавливать немецкий суверенитет. Что ж, не сложилось — и Берлин вынужден идти в будущее куда более сложной и затратной дорогой. Но события показывают, что цель, несмотря ни на что, достижима.Однако Москва, как подметил The Economist, тоже потерпела неудачу в своих планах по выстраиванию дружественно-равноправных отношений с Европой.Впрочем, о последнем судить пока все-таки рановато. Ведь, как показала история с "Северным потоком — 2", как только европейские страны включают сугубо прагматичный подход к своим национальным интересам, они неизбежно приходят к выстраиванию стратегических партнерских отношений с нашей страной.Так что, возможно, мы еще увидим Европу от Лиссабона до Владивостока.

Ирина Алкснис

