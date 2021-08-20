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Меркель прокомментировала приход к власти талибов в Афганистане
Меркель прокомментировала приход к власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель прокомментировала приход к власти талибов в Афганистане
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что взятие талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) власти в Афганистане - это... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:40
2021-08-20T18:40
в мире
талибан
афганистан
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что взятие талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) власти в Афганистане - это "расстраивающий момент".При этом Меркель добавила, что взятие власти талибами - это реальность, с которой приходится считаться.Канцлер ФРГ сообщила, что попросила Россию обратить внимание в переговорах с талибами на вопросы гуманитарной помощи."Я проинформировала о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетным является помочь людям, которые на протяжении 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией, дать им безопасное убежище в Германии и вывезти как можно больше этих людей в последующие дни в Германию. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Радикальное движение "Талибан"* в Афганистане получило больше поддержки, чем хотелось бы, с талибами придется вести переговоры, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Нужно отметить, что талибы получили больше поддержки, чем нам этого хотелось бы. Нам теперь нужно будет вести с ними переговоры, попытаться это сделать и попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну", - сказала Меркель на пресс-конференции с российским президентом Путиным в Москве.Мировое сообщество должно бороться против восстановления терроризма в Афганистане, заявила Меркель."Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке - теракты 11 сентября на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане", - сказала Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210820/tema-1746585110.html
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в мире, талибан, афганистан, ангела меркель, россия
17:40 20.08.2021 (обновлено: 18:40 20.08.2021)
 
Меркель прокомментировала приход к власти талибов в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала взятие власти талибами в Афганистане расстраивающим моментом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что взятие талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) власти в Афганистане - это "расстраивающий момент".
"Тема Афганистана была очень важной. Мы обменялись мнениями, и я подчеркнула, что, конечно, это очень расстраивающий момент, что талибы вернулись и взяли контроль над страной", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом Меркель добавила, что взятие власти талибами - это реальность, с которой приходится считаться.
"Это факт", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:24
Путин назвал приоритетную тему на переговорах с Меркель
Канцлер ФРГ сообщила, что попросила Россию обратить внимание в переговорах с талибами на вопросы гуманитарной помощи.
"Я проинформировала о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетным является помочь людям, которые на протяжении 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией, дать им безопасное убежище в Германии и вывезти как можно больше этих людей в последующие дни в Германию. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:52Захват власти в Афганистане талибами
Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* в Афганистане получило больше поддержки, чем хотелось бы, с талибами придется вести переговоры, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нужно отметить, что талибы получили больше поддержки, чем нам этого хотелось бы. Нам теперь нужно будет вести с ними переговоры, попытаться это сделать и попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну", - сказала Меркель на пресс-конференции с российским президентом Путиным в Москве.
Мировое сообщество должно бороться против восстановления терроризма в Афганистане, заявила Меркель.
"Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке - теракты 11 сентября на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане", - сказала Меркель.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 23:17
Талибы попросили ООН остаться в Афганистане
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреТалибанАфганистанАнгела МеркельРоссия
 
 
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