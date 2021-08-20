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Меркель заявила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией

Меркель заявила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель заявила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рада диалогу между Россией и ФРГ и тому, что этот диалог конструктивный. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:33

2021-08-20T17:33

2021-08-20T17:51

политика

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рада диалогу между Россией и ФРГ и тому, что этот диалог конструктивный.Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Сегодня Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, германия, владимир путин, ангела меркель, россия