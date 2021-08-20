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В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию - РИА Новости, 20.08.2021
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию
На встрече президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется подписание документов, сообщили РИА Новости в Кремле, РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:58
2021-08-20T12:58
2021-08-20T13:06
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется подписание документов, сообщили РИА Новости в Кремле,"Формат визита не предполагает подписания документов", - сказал собеседник агентства.Переговоры Путина и Меркель начнутся через час в Кремле.В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также такие актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.
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в мире, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, россия, украина
12:58 20.08.2021 (обновлено: 13:06 20.08.2021)
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию
Кремль: визит Меркель в Россию не предполагает подписания документов по итогам встречи с Путиным