https://ria.ru/20210820/merkel-1746526572.html

В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию

В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию - РИА Новости, 20.08.2021

В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Россию

На встрече президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется подписание документов, сообщили РИА Новости в Кремле, РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:58

2021-08-20T12:58

2021-08-20T13:06

в мире

германия

москва

владимир путин

ангела меркель

россия

украина

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется подписание документов, сообщили РИА Новости в Кремле,"Формат визита не предполагает подписания документов", - сказал собеседник агентства.Переговоры Путина и Меркель начнутся через час в Кремле.В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также такие актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.

https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html

германия

москва

россия

украина

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в мире, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, россия, украина