https://ria.ru/20210820/merkel-1746478810.html
Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии
Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии
Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:43
2021-08-20T01:43
2021-08-20T11:11
в мире
германия
франция
москва
джо байден
ангела меркель
владимир зеленский
александр рар
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.Темы встречиВ ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также актуальные международные вопросы — ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.Немецкий политолог Александр Рар считает, что Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, и именно с этим связан ее визит в Россию. По мнению Рара, Меркель "хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией" и "не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию".Минск, договоренности и делаВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.После визита в Москву Меркель 22 августа отправится на Украину. Там на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель будет предлагать ему сценарии, предварительно согласованные с Путиным.АфганистанЕсли ситуация на Украине давно является темой для разговора лидеров России и Германии, то относительно новой повесткой станет Афганистан.Ситуация в этой стране особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в России как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы, тогда как США выводили свои войска. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.В среду президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили текущую ситуацию в Афганистане и договорились продолжать двустороннее сотрудничество по данной проблеме в рамках предстоящего виртуального саммита G7."Северный поток — 2"Одной из традиционных тем российско-германских переговоров остается ситуация вокруг "Северного потока — 2".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.По мнению немецкого политолога Александра Рара, договоренность Германии и Америки по "Северному потоку — 2" делегирует проблему преемникам канцлера. Он считает, что это тактический ход, который позволяет Берлину и Вашингтону сохранить лицо в связи с украинской тематикой и не допустить большой ссоры из-за балтийского газопровода. Политолог также подчеркивает, что на Западе есть прагматический интерес в улаживании отношений с Россией в тех сферах, в которых это выгодно."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен, а также отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.На повышенных тонахЗа время нахождения на посту федерального канцлера Меркель провела десятки телефонных переговоров с Путиным в 2014 году в связи с украинским кризисом. Как вспоминает ее биограф Ральф Боллман, разговоры эти были очень откровенными и лидеры даже переходили на повышенный тон."Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу", — пишет немецкий журналист и историк Боллман в книге "Ангела Меркель. Канцлер и ее время".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе. В 2014 году она "десятки раз" звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким", говорится в биографии. "Эти двое открыто общались друг с другом <...> Другими словами, иногда они даже кричали", — пишет биограф канцлера ФРГ.Встреча с КониОдной из самых запоминающихся для СМИ встреч Путина и Меркель стали переговоры в 2007 году. Тогда в комнату зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Владимира Путина, в том числе в Сочи и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html
https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html
https://ria.ru/20210816/merkel-1745999312.html
https://ria.ru/20210818/potok-1746213289.html
https://ria.ru/20210820/otnosheniya-1746343937.html
https://ria.ru/20210817/merkel-1746098754.html
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в мире, германия, франция, москва, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, александр рар, евросоюз, g7, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
МОСКВА, 20 авг
— РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
проведет в Москве
переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре.
В сентябре в Германии
выберут нового канцлера. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.
Меркель
еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.
Темы встречи
В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также актуальные международные вопросы — ситуация в Афганистане
или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины
.
Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.
Немецкий политолог Александр Рар
считает, что Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию
и провалил Минские соглашения, и именно с этим связан ее визит в Россию. По мнению Рара, Меркель "хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией" и "не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию".
Минск, договоренности и дела
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве
в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже
в декабре 2019 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе
обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.
После визита в Москву Меркель 22 августа отправится на Украину. Там на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским
Меркель будет предлагать ему сценарии, предварительно согласованные с Путиным.
Афганистан
Если ситуация на Украине давно является темой для разговора лидеров России и Германии, то относительно новой повесткой станет Афганистан.
Ситуация в этой стране особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в России как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы, тогда как США выводили свои войска. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле
аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО
.
В среду президент США Джо Байден
и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили текущую ситуацию в Афганистане и договорились продолжать двустороннее сотрудничество по данной проблеме в рамках предстоящего виртуального саммита G7
.
"Северный поток — 2"
Одной из традиционных тем российско-германских переговоров остается ситуация вокруг "Северного потока — 2".
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы
продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин
обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
По мнению немецкого политолога Александра Рара, договоренность Германии и Америки
по "Северному потоку — 2" делегирует проблему преемникам канцлера. Он считает, что это тактический ход, который позволяет Берлину и Вашингтону
сохранить лицо в связи с украинской тематикой и не допустить большой ссоры из-за балтийского газопровода. Политолог также подчеркивает, что на Западе есть прагматический интерес в улаживании отношений с Россией в тех сферах, в которых это выгодно.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Nord Stream 2 AG
, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу
. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен, а также отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
На повышенных тонах
За время нахождения на посту федерального канцлера Меркель провела десятки телефонных переговоров с Путиным в 2014 году в связи с украинским кризисом. Как вспоминает ее биограф Ральф Боллман, разговоры эти были очень откровенными и лидеры даже переходили на повышенный тон.
"Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу", — пишет немецкий журналист и историк Боллман в книге "Ангела Меркель. Канцлер и ее время".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе. В 2014 году она "десятки раз" звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким", говорится в биографии. "Эти двое открыто общались друг с другом <...> Другими словами, иногда они даже кричали", — пишет биограф канцлера ФРГ.
Встреча с Кони
Одной из самых запоминающихся для СМИ встреч Путина и Меркель стали переговоры в 2007 году. Тогда в комнату зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Владимира Путина, в том числе в Сочи
и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.