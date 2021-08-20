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Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии

Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T01:43

2021-08-20T01:43

2021-08-20T11:11

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.Темы встречиВ ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также актуальные международные вопросы — ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.Немецкий политолог Александр Рар считает, что Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, и именно с этим связан ее визит в Россию. По мнению Рара, Меркель "хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией" и "не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию".Минск, договоренности и делаВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.После визита в Москву Меркель 22 августа отправится на Украину. Там на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель будет предлагать ему сценарии, предварительно согласованные с Путиным.АфганистанЕсли ситуация на Украине давно является темой для разговора лидеров России и Германии, то относительно новой повесткой станет Афганистан.Ситуация в этой стране особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в России как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы, тогда как США выводили свои войска. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.В среду президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили текущую ситуацию в Афганистане и договорились продолжать двустороннее сотрудничество по данной проблеме в рамках предстоящего виртуального саммита G7."Северный поток — 2"Одной из традиционных тем российско-германских переговоров остается ситуация вокруг "Северного потока — 2".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.По мнению немецкого политолога Александра Рара, договоренность Германии и Америки по "Северному потоку — 2" делегирует проблему преемникам канцлера. Он считает, что это тактический ход, который позволяет Берлину и Вашингтону сохранить лицо в связи с украинской тематикой и не допустить большой ссоры из-за балтийского газопровода. Политолог также подчеркивает, что на Западе есть прагматический интерес в улаживании отношений с Россией в тех сферах, в которых это выгодно."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен, а также отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.На повышенных тонахЗа время нахождения на посту федерального канцлера Меркель провела десятки телефонных переговоров с Путиным в 2014 году в связи с украинским кризисом. Как вспоминает ее биограф Ральф Боллман, разговоры эти были очень откровенными и лидеры даже переходили на повышенный тон."Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу", — пишет немецкий журналист и историк Боллман в книге "Ангела Меркель. Канцлер и ее время".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе. В 2014 году она "десятки раз" звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким", говорится в биографии. "Эти двое открыто общались друг с другом <...> Другими словами, иногда они даже кричали", — пишет биограф канцлера ФРГ.Встреча с КониОдной из самых запоминающихся для СМИ встреч Путина и Меркель стали переговоры в 2007 году. Тогда в комнату зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Владимира Путина, в том числе в Сочи и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.

https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html

https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html

https://ria.ru/20210816/merkel-1745999312.html

https://ria.ru/20210818/potok-1746213289.html

https://ria.ru/20210820/otnosheniya-1746343937.html

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