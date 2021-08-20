16:57 20.08.2021 (обновлено: 17:12 20.08.2021)
Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака
Генпрокуратура Украины завершила расследование дел против депутатов Рады Медведчука и Козака
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктора.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - цитирует Венедиктову пресс-служба офиса генпрокурора.
Вместе с тем она сообщила, что дело против Медведчука и Козака разделили, так как Козак находится в розыске.
"Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой, но, завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве (деле - ред.), мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе", - сказала Венедиктова.