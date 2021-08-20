https://ria.ru/20210820/medvedchuk-1746578208.html

Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака

Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака - РИА Новости, 20.08.2021

Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака

Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:57

2021-08-20T16:57

2021-08-20T17:12

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генеральная прокуратура украины

виктор медведчук

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктора.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.Вместе с тем она сообщила, что дело против Медведчука и Козака разделили, так как Козак находится в розыске."Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой, но, завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве (деле - ред.), мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе", - сказала Венедиктова.

https://ria.ru/20210730/medvedchuk-1743698409.html

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в мире, украина, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, виктор медведчук