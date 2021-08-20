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Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака
Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака - РИА Новости, 20.08.2021
Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака
Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:57
2021-08-20T17:12
в мире
украина
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
виктор медведчук
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктора.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.Вместе с тем она сообщила, что дело против Медведчука и Козака разделили, так как Козак находится в розыске."Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой, но, завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве (деле - ред.), мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе", - сказала Венедиктова.
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в мире, украина, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, виктор медведчук
16:57 20.08.2021 (обновлено: 17:12 20.08.2021)
 
Ну Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака

Генпрокуратура Украины завершила расследование дел против депутатов Рады Медведчука и Козака

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Виктора Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу Виктора Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Следствие против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктора.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - цитирует Венедиктову пресс-служба офиса генпрокурора.
Вместе с тем она сообщила, что дело против Медведчука и Козака разделили, так как Козак находится в розыске.
"Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой, но, завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве (деле - ред.), мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе", - сказала Венедиктова.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныВиктор Медведчук
 
 
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