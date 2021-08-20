https://ria.ru/20210820/mechet-1746640695.html
В Котельниках задержали более 140 мигрантов, сообщил источник
В Котельниках задержали более 140 мигрантов, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2021
В Котельниках задержали более 140 мигрантов, сообщил источник
В отдел полиции в подмосковных Котельниках доставили более 140 иностранцев, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:44
2021-08-20T23:44
2021-08-20T23:59
происшествия
котельники
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В отдел полиции в подмосковных Котельниках доставили более 140 иностранцев, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Он пояснил, что это произошло после проверки в мечети, но не стал уточнять подробности операции.По словам собеседника агентства, речь преимущественно идет о гражданах стран ближнего зарубежья, в случае выявления нарушений им выпишут административные протоколы.Адвокат Лидия Самсонова, в свою очередь, сообщила агентству, что в отдел полиции "Люберецкое" доставили около 60 человек. По ее данным, перед началом проверки в подмосковной мечети находились около 600 прихожан.Официальной информацией по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html
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происшествия, котельники
23:44 20.08.2021 (обновлено: 23:59 20.08.2021)
В Котельниках задержали более 140 мигрантов, сообщил источник
Адвокат Лидия Самсонова: из мечети в Котельниках более 600 мигрантов доставили в полицию
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
В отдел полиции в подмосковных Котельниках
доставили более 140 иностранцев, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Он пояснил, что это произошло после проверки в мечети, но не стал уточнять подробности операции.
По словам собеседника агентства, речь преимущественно идет о гражданах стран ближнего зарубежья, в случае выявления нарушений им выпишут административные протоколы.
Адвокат Лидия Самсонова, в свою очередь, сообщила агентству, что в отдел полиции "Люберецкое" доставили около 60 человек. По ее данным, перед началом проверки в подмосковной мечети находились около 600 прихожан.
Официальной информацией по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.