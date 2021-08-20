https://ria.ru/20210820/maksim-1746576632.html

"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах

"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах - РИА Новости, 20.08.2021

"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:50

2021-08-20T16:50

2021-08-20T16:50

шоубиз

знаменитости

музыка

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый анонс концертов артистки.Некоторое время назад в Сети появилась ложная информация будто певица планирует выступить с концертом на одном из спортивных мероприятий. В публикацию поверило так много поклонников, что Марина решила лично опровергнуть ее.В подтверждение своих слов она продемонстрировала архив последних выложенных публикаций в Instagram. Фейкового поста среди них не оказалось.Ранее певица выложила снимок со своим отражением в зеркале, поразив поклонников худобой.

https://ria.ru/20210814/maksim-1745741516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, музыка, макsим (марина абросимова)