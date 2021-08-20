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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210820/maksim-1746576632.html
"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах
"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах - РИА Новости, 20.08.2021
"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах
Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:50
2021-08-20T16:50
шоубиз
знаменитости
музыка
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый анонс концертов артистки.Некоторое время назад в Сети появилась ложная информация будто певица планирует выступить с концертом на одном из спортивных мероприятий. В публикацию поверило так много поклонников, что Марина решила лично опровергнуть ее.В подтверждение своих слов она продемонстрировала архив последних выложенных публикаций в Instagram. Фейкового поста среди них не оказалось.Ранее певица выложила снимок со своим отражением в зеркале, поразив поклонников худобой.
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знаменитости, музыка, макsим (марина абросимова)
16:50 20.08.2021
 

"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый анонс концертов артистки.
Некоторое время назад в Сети появилась ложная информация будто певица планирует выступить с концертом на одном из спортивных мероприятий. В публикацию поверило так много поклонников, что Марина решила лично опровергнуть ее.

"Это фотошоп. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую – я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили", – написала МакSим.

© @maksimartist/InstagramСкриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
© @maksimartist/Instagram
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
В подтверждение своих слов она продемонстрировала архив последних выложенных публикаций в Instagram. Фейкового поста среди них не оказалось.
Ранее певица выложила снимок со своим отражением в зеркале, поразив поклонников худобой.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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