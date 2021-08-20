"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в сторис Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий. Поводом для высказывания стал фейковый анонс концертов артистки.
Некоторое время назад в Сети появилась ложная информация будто певица планирует выступить с концертом на одном из спортивных мероприятий. В публикацию поверило так много поклонников, что Марина решила лично опровергнуть ее.
"Это фотошоп. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую – я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили", – написала МакSим.
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
В подтверждение своих слов она продемонстрировала архив последних выложенных публикаций в Instagram. Фейкового поста среди них не оказалось.
Ранее певица выложила снимок со своим отражением в зеркале, поразив поклонников худобой.