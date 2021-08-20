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Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства

Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства - РИА Новости, 20.08.2021

Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:55

2021-08-20T13:55

2021-08-20T13:55

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

владимир макей

дмитрий мезенцев

россия

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, обсужден график заседаний высших союзных органов, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении".До этого премьер республики Роман Головченко заявлял, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы (ранее стороны называли их отраслевыми дорожными картами) по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, александр лукашенко, владимир макей , дмитрий мезенцев, россия