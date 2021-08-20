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Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства
Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства - РИА Новости, 20.08.2021
Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:55
2021-08-20T13:55
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
владимир макей
дмитрий мезенцев
россия
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, обсужден график заседаний высших союзных органов, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении".До этого премьер республики Роман Головченко заявлял, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы (ранее стороны называли их отраслевыми дорожными картами) по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
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белоруссия, александр лукашенко, владимир макей , дмитрий мезенцев, россия
13:55 20.08.2021
 

Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства

© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, обсужден график заседаний высших союзных органов, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках союзного строительства, график проведения заседаний высших органов Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.
В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.
Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении".
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До этого премьер республики Роман Головченко заявлял, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы (ранее стороны называли их отраслевыми дорожными картами) по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
 
Союзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир МакейДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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