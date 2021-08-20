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Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека - РИА Новости, 20.08.2021
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека
Нередко мы не придаем значения чекам и выбрасываем их сразу после покупки товара, а через несколько дней обнаруживаем, что приобретенная вещь не подходит, и ее... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:12
2021-08-20T10:13
общество
россия
urvista
светлана петропольская
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Нередко мы не придаем значения чекам и выбрасываем их сразу после покупки товара, а через несколько дней обнаруживаем, что приобретенная вещь не подходит, и ее следует вернуть или обменять. В таких ситуациях, конечно, мы вспоминаем про выброшенные чеки. Но не стоит расстраиваться, вернуть или обменять товар можно и без чека по статье 493 Гражданского кодекса и согласно закону о защите прав потребителей, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Кроме того, по словам юриста, магазины ведут учет продаж, следовательно, можно запросить у продавцов информацию по вашей покупке, чтобы подтвердить факт ее совершения. Можно также потребовать, чтобы магазин нашел запись момента совершения покупки по камере видеонаблюдения, привести свидетелей, которые были с вами в день покупки.Петропольская предупреждает при этом: возврату и обмену подлежит товар, у которого сохранился первоначальный вид, без признаков эксплуатации и повреждений, и только в течение первых 14 дней после покупки.
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общество, россия, urvista, светлана петропольская
01:12 20.08.2021 (обновлено: 10:13 20.08.2021)
 
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека

Юрист Петропольская: вернуть товар в магазин без чека можно, запросив информацию по покупке

© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Нередко мы не придаем значения чекам и выбрасываем их сразу после покупки товара, а через несколько дней обнаруживаем, что приобретенная вещь не подходит, и ее следует вернуть или обменять. В таких ситуациях, конечно, мы вспоминаем про выброшенные чеки. Но не стоит расстраиваться, вернуть или обменять товар можно и без чека по статье 493 Гражданского кодекса и согласно закону о защите прав потребителей, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

"Если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено", – утверждает эксперт.

Кроме того, по словам юриста, магазины ведут учет продаж, следовательно, можно запросить у продавцов информацию по вашей покупке, чтобы подтвердить факт ее совершения. Можно также потребовать, чтобы магазин нашел запись момента совершения покупки по камере видеонаблюдения, привести свидетелей, которые были с вами в день покупки.
Петропольская предупреждает при этом: возврату и обмену подлежит товар, у которого сохранился первоначальный вид, без признаков эксплуатации и повреждений, и только в течение первых 14 дней после покупки.
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ОбществоРоссияUrvistaСветлана Петропольская
 
 
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