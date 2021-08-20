https://ria.ru/20210820/magazin-1746475301.html

Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека

Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека - РИА Новости, 20.08.2021

Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека

Нередко мы не придаем значения чекам и выбрасываем их сразу после покупки товара, а через несколько дней обнаруживаем, что приобретенная вещь не подходит, и ее... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T01:12

2021-08-20T01:12

2021-08-20T10:13

общество

россия

urvista

светлана петропольская

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Нередко мы не придаем значения чекам и выбрасываем их сразу после покупки товара, а через несколько дней обнаруживаем, что приобретенная вещь не подходит, и ее следует вернуть или обменять. В таких ситуациях, конечно, мы вспоминаем про выброшенные чеки. Но не стоит расстраиваться, вернуть или обменять товар можно и без чека по статье 493 Гражданского кодекса и согласно закону о защите прав потребителей, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Кроме того, по словам юриста, магазины ведут учет продаж, следовательно, можно запросить у продавцов информацию по вашей покупке, чтобы подтвердить факт ее совершения. Можно также потребовать, чтобы магазин нашел запись момента совершения покупки по камере видеонаблюдения, привести свидетелей, которые были с вами в день покупки.Петропольская предупреждает при этом: возврату и обмену подлежит товар, у которого сохранился первоначальный вид, без признаков эксплуатации и повреждений, и только в течение первых 14 дней после покупки.

https://ria.ru/20210710/chek-1740696980.html

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2021

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общество, россия, urvista, светлана петропольская