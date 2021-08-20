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На выборах в Югре зарегистрировали кандидата от ЛДПР с фамилией Люцифер
На выборах в Югре зарегистрировали кандидата от ЛДПР с фамилией Люцифер - РИА Новости, 20.08.2021
На выборах в Югре зарегистрировали кандидата от ЛДПР с фамилией Люцифер
На выборах в думу Нефтеюганска зарегистрировали кандидата от ЛДПР по имени Лилит Люцифер, сообщил РИА Новости координатор Ханты-Мансийского регионального... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:22
2021-08-20T10:22
2021-08-20T11:47
политика
нефтеюганск
лдпр
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. На выборах в думу Нефтеюганска зарегистрировали кандидата от ЛДПР по имени Лилит Люцифер, сообщил РИА Новости координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии Артем Зайцев.Он пояснил, что Люцифер состоит в ЛДПР с 2015 года."Когда мы определяем своих кандидатов, мы не смотрим на имя, фамилию и отчество. Мы лишь отдаем приоритет тем людям, которые занимают активную позицию, которые действительно могут добиться результата и могут быть полезны людям", — сказал Зайцев.По его словам, в России найдется множество необычных и редких фамилий, некоторые из которых могут вызывать определенные эмоции. Но о человеке говорит не фамилия, а жизненная позиция и дела, подчеркнул Зайцев."У нас современное общество, и люди в первую очередь смотрят на партийную принадлежность, программу, биографию человека и в последнюю очередь обращают внимание на фамилию", — заключил он.
https://ria.ru/20210819/vybory-1746428719.html
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политика, нефтеюганск, лдпр, россия
10:22 20.08.2021 (обновлено: 11:47 20.08.2021)
На выборах в Югре зарегистрировали кандидата от ЛДПР с фамилией Люцифер
Избирком зарегистрировал на выборы в думу Нефтеюганска кандидата от ЛДПР с фамилией Люцифер