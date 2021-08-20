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"Роскосмос" отложил запуск российской миссии на Луну на 2022 год
"Роскосмос" отложил запуск российской миссии на Луну на 2022 год - РИА Новости, 20.08.2021
"Роскосмос" отложил запуск российской миссии на Луну на 2022 год
Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный перенесен "Роскосмосом" с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:00
2021-08-20T19:24
дмитрий рогозин
космос - риа наука
южный полюс
луна
oneweb
восточный
роскосмос
земля
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный перенесен "Роскосмосом" с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата, сообщает пресс-служба госкорпорации."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году. Первоначально, согласно открытым данным, "Луну-25" планировалось запустить в космос в 2014 году, но переносили из-за неготовности космического аппарата."Переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле", - сказали в госкорпорации.Там уточнили, что межпланетная станция полностью укомплектована штатными образцами приборов и систем, но существует необходимость проведения проверок для обеспечения требуемой надежности первой российской миссии на Луну.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что запуск "Луны-25" с Восточного может быть отложен с октября 2021 года из-за задержек с поставкой приборов и испытаниями станции. Позже он уточнил, что старт могут перенести на начало 2022 года."Результаты завершенных на текущий момент критически важных для наземной экспериментальной отработки космического аппарата испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне", - сказали в госкорпорации.Как напомнили в "Роскосмосе", "Луна-25" открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение естественного спутника Земли при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск 36 британских спутников связи OneWeb могут осуществить в октябре с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции "Луна-25".
https://ria.ru/20210819/mars-1746472133.html
https://ria.ru/20210727/observatoriya-1743182032.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, южный полюс, луна, oneweb, восточный, роскосмос, земля
18:00 20.08.2021 (обновлено: 19:24 20.08.2021)
 
"Роскосмос" отложил запуск российской миссии на Луну на 2022 год

"Роскосмос" отложил запуск первой в истории российской миссии на Луну на 2022 год

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный перенесен "Роскосмосом" с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году. Первоначально, согласно открытым данным, "Луну-25" планировалось запустить в космос в 2014 году, но переносили из-за неготовности космического аппарата.
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"Переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле", - сказали в госкорпорации.
Там уточнили, что межпланетная станция полностью укомплектована штатными образцами приборов и систем, но существует необходимость проведения проверок для обеспечения требуемой надежности первой российской миссии на Луну.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что запуск "Луны-25" с Восточного может быть отложен с октября 2021 года из-за задержек с поставкой приборов и испытаниями станции. Позже он уточнил, что старт могут перенести на начало 2022 года.
"Результаты завершенных на текущий момент критически важных для наземной экспериментальной отработки космического аппарата испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне", - сказали в госкорпорации.
Как напомнили в "Роскосмосе", "Луна-25" открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение естественного спутника Земли при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.
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Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск 36 британских спутников связи OneWeb могут осуществить в октябре с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции "Луна-25".
 
Дмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаЮжный полюсЛунаOneWebвосточныйРоскосмосЗемля
 
 
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