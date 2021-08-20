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Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз в Белоруссии
Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз в Белоруссии - РИА Новости, 20.08.2021
Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты документов с РФ о продлении использования двух военных объектов на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:53
2021-08-20T20:54
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты документов с РФ о продлении использования двух военных объектов на территории республики, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента."Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на указ президента.По ее данным, этим же указом Лукашенко также "одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года"."Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов", - отмечается в сообщении.В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.В начале августа 2018 года Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики. Как уточнял тогда секретариат Совбеза республики, срок действия соответствующих соглашений заканчивается 7 июня 2021 года. В декабре 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды военных объектов РФ, по его словам, Москва платит за это Минску "ноль рублей и ноль копеек". Позже, в марте 2019 года, он говорил, что Минск не будет и впредь брать деньги за размещение двух военных объектов РФ в Белоруссии, даже несмотря на противоречия в тот период с РФ в экономической сфере.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745065206.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
20:53 20.08.2021 (обновлено: 20:54 20.08.2021)
 
Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз в Белоруссии

Лукашенко одобрил для переговоров с Россией проекты о продлении аренды военных объектов в Белоруссии

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты документов с РФ о продлении использования двух военных объектов на территории республики, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на указ президента.
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По ее данным, этим же указом Лукашенко также "одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года".
"Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов", - отмечается в сообщении.
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.
В начале августа 2018 года Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики. Как уточнял тогда секретариат Совбеза республики, срок действия соответствующих соглашений заканчивается 7 июня 2021 года. В декабре 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды военных объектов РФ, по его словам, Москва платит за это Минску "ноль рублей и ноль копеек". Позже, в марте 2019 года, он говорил, что Минск не будет и впредь брать деньги за размещение двух военных объектов РФ в Белоруссии, даже несмотря на противоречия в тот период с РФ в экономической сфере.
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