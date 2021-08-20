Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746577962.html
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания - РИА Новости, 20.08.2021
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:56
2021-08-20T17:07
в мире
белоруссия
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:387:2047:1538_1920x0_80_0_0_83db9db77ec3d59718ca262eb0c59fb6.jpg
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать власть" в стране.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Созданная конституционная комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.Как передает в пятницу сайт президента, на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств Лукашенко подчеркнул, что вопрос о роли Всебелорусского народного собрания "совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране". "Да глупость полная… Вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул президент.Он пояснил, что когда говорит об обновлении о конституции, то роль Всебелорусского народного собрания видит в том, чтобы нынешнее поколение чиновников могло "отойти и не мешать молодежи строить государство". "Отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.Всебелорусское народное собрание, по словам Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране… Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский президент.Он отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом. "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент, - все хороши, когда идут, власть портит людей, - испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить… Вот это не должно вернуться", - пояснил Лукашенко.При этом он призвал "делать нормальную конституцию". "Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее и тому подобное… Какие это будут функции (у Всебелорусского народного собрания – ред.), полномочия, мы вместе определим", - подчеркнул Лукашенко.Он отметил, что уже много лет терпит высокую нагрузку, будучи президентом Белоруссии. "Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597537888.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html
https://ria.ru/20210809/premmnik-1745043550.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:350:1759:1669_1920x0_80_0_0_811489ba74dd447221b2507cc35168d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
16:56 20.08.2021 (обновлено: 17:07 20.08.2021)
 
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания

Президент Лукашенко рассказал, почему планируется смена статуса Всебелорусского народного собрания

© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать власть" в стране.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Созданная конституционная комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:55
Лавров оценил созыв Всебелорусского собрания
Как передает в пятницу сайт президента, на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств Лукашенко подчеркнул, что вопрос о роли Всебелорусского народного собрания "совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране". "Да глупость полная… Вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул президент.
Он пояснил, что когда говорит об обновлении о конституции, то роль Всебелорусского народного собрания видит в том, чтобы нынешнее поколение чиновников могло "отойти и не мешать молодежи строить государство". "Отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.
Не надо гадать — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:04
Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
Всебелорусское народное собрание, по словам Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране… Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский президент.
Он отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом. "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент, - все хороши, когда идут, власть портит людей, - испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить… Вот это не должно вернуться", - пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:01
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
При этом он призвал "делать нормальную конституцию". "Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее и тому подобное… Какие это будут функции (у Всебелорусского народного собрания – ред.), полномочия, мы вместе определим", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что уже много лет терпит высокую нагрузку, будучи президентом Белоруссии. "Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", - сказал Лукашенко.
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВсебелорусское народное собрание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния