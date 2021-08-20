https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746577962.html

Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания

Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания - РИА Новости, 20.08.2021

Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:56

2021-08-20T16:56

2021-08-20T17:07

в мире

белоруссия

александр лукашенко

всебелорусское народное собрание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:387:2047:1538_1920x0_80_0_0_83db9db77ec3d59718ca262eb0c59fb6.jpg

МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать власть" в стране.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Созданная конституционная комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.Как передает в пятницу сайт президента, на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств Лукашенко подчеркнул, что вопрос о роли Всебелорусского народного собрания "совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране". "Да глупость полная… Вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул президент.Он пояснил, что когда говорит об обновлении о конституции, то роль Всебелорусского народного собрания видит в том, чтобы нынешнее поколение чиновников могло "отойти и не мешать молодежи строить государство". "Отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.Всебелорусское народное собрание, по словам Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране… Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский президент.Он отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом. "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент, - все хороши, когда идут, власть портит людей, - испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить… Вот это не должно вернуться", - пояснил Лукашенко.При этом он призвал "делать нормальную конституцию". "Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее и тому подобное… Какие это будут функции (у Всебелорусского народного собрания – ред.), полномочия, мы вместе определим", - подчеркнул Лукашенко.Он отметил, что уже много лет терпит высокую нагрузку, будучи президентом Белоруссии. "Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597537888.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

https://ria.ru/20210809/premmnik-1745043550.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание