16:56 20.08.2021 (обновлено: 17:07 20.08.2021)
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания
Президент Лукашенко рассказал, почему планируется смена статуса Всебелорусского народного собрания
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не вызвано его желанием "до смерти держать власть" в стране.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Созданная конституционная комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.
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Как передает в пятницу сайт президента, на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств Лукашенко подчеркнул, что вопрос о роли Всебелорусского народного собрания "совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране". "Да глупость полная… Вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул президент.
Он пояснил, что когда говорит об обновлении о конституции, то роль Всебелорусского народного собрания видит в том, чтобы нынешнее поколение чиновников могло "отойти и не мешать молодежи строить государство". "Отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.
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Всебелорусское народное собрание, по словам Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране… Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский президент.
Он отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом. "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент, - все хороши, когда идут, власть портит людей, - испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить… Вот это не должно вернуться", - пояснил Лукашенко.
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При этом он призвал "делать нормальную конституцию". "Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее и тому подобное… Какие это будут функции (у Всебелорусского народного собрания – ред.), полномочия, мы вместе определим", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что уже много лет терпит высокую нагрузку, будучи президентом Белоруссии. "Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", - сказал Лукашенко.