https://ria.ru/20210820/likhachev-1746540518.html

Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев

Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев - РИА Новости, 20.08.2021

Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев

Учёные Советского Союза, создавшие в 40-х и 50-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на планете, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:06

2021-08-20T14:06

2021-08-20T14:21

наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

космос - риа наука

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Учёные Советского Союза, создавшие в 40-х и 50-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на планете, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Наша главная задача, задача нашего поколения, быть абсолютно достойными отцов-основателей, тех, кто тогда, в далёких сороковых и пятидесятых, обеспечил независимость, суверенитет нашей страны, и сохранил мир на планете", - сказал он на марафоне науки и технологий Homo Science.Лихачев добавил, что атомной науке "совсем немного лет", она зародилась на рубеже XIX и XX веков, призвав изучать историю становления науки о радиоактивности."Не менее важно и сегодняшнее технологическое применение этих знаний, очень это важно и для нашей базовой задачи - обеспечения обороноспособности, не менее важной составляющей, связанной с энергетической независимостью", - отметил он.По его словам, не менее 20% электроэнергии в стране вырабатывается атомными станциями, а в центральной части - примерно 40%."Конечно же, ядерная медицина, материаловедческие направления, энергетические установки для космоса, все это сегодня ядерные технологии", - подчеркнул гендиректор "Росатома".Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности - первого главного управления (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР. В российской истории преемником Минсредмаша был Минатом. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из более чем 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.

https://ria.ru/20200901/sssr-1576571989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/bulava-1589137777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191105/1560587721.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, космос - риа наука, россия