Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210820/likhachev-1746540518.html
Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев - РИА Новости, 20.08.2021
Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
Учёные Советского Союза, создавшие в 40-х и 50-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на планете, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:06
2021-08-20T14:21
наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727147196_0:134:3012:1829_1920x0_80_0_0_dfbb0da8ec0db0dcd4e54cd9d14871d4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Учёные Советского Союза, создавшие в 40-х и 50-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на планете, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Наша главная задача, задача нашего поколения, быть абсолютно достойными отцов-основателей, тех, кто тогда, в далёких сороковых и пятидесятых, обеспечил независимость, суверенитет нашей страны, и сохранил мир на планете", - сказал он на марафоне науки и технологий Homo Science.Лихачев добавил, что атомной науке "совсем немного лет", она зародилась на рубеже XIX и XX веков, призвав изучать историю становления науки о радиоактивности."Не менее важно и сегодняшнее технологическое применение этих знаний, очень это важно и для нашей базовой задачи - обеспечения обороноспособности, не менее важной составляющей, связанной с энергетической независимостью", - отметил он.По его словам, не менее 20% электроэнергии в стране вырабатывается атомными станциями, а в центральной части - примерно 40%."Конечно же, ядерная медицина, материаловедческие направления, энергетические установки для космоса, все это сегодня ядерные технологии", - подчеркнул гендиректор "Росатома".Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности - первого главного управления (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР. В российской истории преемником Минсредмаша был Минатом. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из более чем 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
https://ria.ru/20200901/sssr-1576571989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/bulava-1589137777.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191105/1560587721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727147196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_635c84f39c5f9704b2f031a6e955560c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, космос - риа наука, россия
14:06 20.08.2021 (обновлено: 14:21 20.08.2021)
 
Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев

Гендиректор "Росатома" Лихачев: ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Учёные Советского Союза, создавшие в 40-х и 50-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на планете, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Наша главная задача, задача нашего поколения, быть абсолютно достойными отцов-основателей, тех, кто тогда, в далёких сороковых и пятидесятых, обеспечил независимость, суверенитет нашей страны, и сохранил мир на планете", - сказал он на марафоне науки и технологий Homo Science.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 13:04
Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы
Лихачев добавил, что атомной науке "совсем немного лет", она зародилась на рубеже XIX и XX веков, призвав изучать историю становления науки о радиоактивности.
"Не менее важно и сегодняшнее технологическое применение этих знаний, очень это важно и для нашей базовой задачи - обеспечения обороноспособности, не менее важной составляющей, связанной с энергетической независимостью", - отметил он.
По его словам, не менее 20% электроэнергии в стране вырабатывается атомными станциями, а в центральной части - примерно 40%.
"Конечно же, ядерная медицина, материаловедческие направления, энергетические установки для космоса, все это сегодня ядерные технологии", - подчеркнул гендиректор "Росатома".
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 15:23Авторы
"Надо создавать атомную бомбу": японцы в ужасе от российской "Булавы"
Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.
В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности - первого главного управления (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР. В российской истории преемником Минсредмаша был Минатом. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.
Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из более чем 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2019
5 ноября 2019, 13:46
Росатом обнародовал секретные документы о создании атомной бомбы в СССР
 
НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
Лента новостейМолния