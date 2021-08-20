https://ria.ru/20210820/lavrov-1746608922.html
Лавров ответил о готовности России принять беженцев из Афганистана
Лавров ответил о готовности России принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021
Лавров ответил о готовности России принять беженцев из Афганистана
Россия руководствуется своими обязательствами по международному гуманитарному праву в вопросах приема беженцев, заявил журналистам министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:53
2021-08-20T18:53
2021-08-20T18:53
в мире
афганистан
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b72c21a61a99f199d1d9e697681a9079.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия руководствуется своими обязательствами по международному гуманитарному праву в вопросах приема беженцев, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746589648.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_89100b094442ebbe0dc0b1df2847daeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сергей лавров, россия
Лавров ответил о готовности России принять беженцев из Афганистана
Глава МИД Лавров ответил на вопрос о готовности России принять беженцев из Афганистана