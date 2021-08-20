https://ria.ru/20210820/lavrov-1746604374.html

Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*

Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"* - РИА Новости, 20.08.2021

Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:35

2021-08-20T18:35

2021-08-20T18:36

в мире

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их действий и соответствия обещаниям.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

россия

кабул (город)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-20T18:35 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, кабул (город)