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Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"* - РИА Новости, 20.08.2021
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:35
2021-08-20T18:35
2021-08-20T18:36
в мире
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их действий и соответствия обещаниям.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T18:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, россия, кабул (город)
18:35 20.08.2021 (обновлено: 18:36 20.08.2021)
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Глава МИД Лавров о перспективах признания "Талибана"*: все зависит от их действий