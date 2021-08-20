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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/lavrov-1746604374.html
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"* - РИА Новости, 20.08.2021
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:35
2021-08-20T18:36
в мире
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их действий и соответствия обещаниям.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, россия, кабул (город)
18:35 20.08.2021 (обновлено: 18:36 20.08.2021)
 
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*

Глава МИД Лавров о перспективах признания "Талибана"*: все зависит от их действий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана"* в Афганистане, заявил, что все зависит от их действий и соответствия обещаниям.
"Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями", - сказал он журналистам после переговоров лидеров России и Германии.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанРоссияКабул (город)
 
 
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