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Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно - РИА Новости, 20.08.2021
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно
Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T04:39
2021-08-20T04:39
2021-08-20T04:39
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. Она рассказала об этом, после того, как музыкант Андерсон Пак раскритиковал издание записей после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фото новой татуировки, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика". Дель Рей разместила фото его тату в своем Instagram-аккаунте. "Андресон... То, что написано на твоей руке, есть моем завещании", — призналась певица.В NME отметили, что выпуск посмертных альбомов стал довольно распространенной практикой. Так недавно были изданы записи Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
https://ria.ru/20210819/zemfira-1746310548.html
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лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка, шоу-бизнес