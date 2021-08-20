https://ria.ru/20210820/lana-1746352618.html

Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно

Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно - РИА Новости, 20.08.2021

Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно

Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:39

2021-08-20T04:39

2021-08-20T04:39

культура

лана дель рей (элизабет грант)

новости культуры

музыка

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. Она рассказала об этом, после того, как музыкант Андерсон Пак раскритиковал издание записей после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фото новой татуировки, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика". Дель Рей разместила фото его тату в своем Instagram-аккаунте. "Андресон... То, что написано на твоей руке, есть моем завещании", — призналась певица.В NME отметили, что выпуск посмертных альбомов стал довольно распространенной практикой. Так недавно были изданы записи Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

https://ria.ru/20210819/zemfira-1746310548.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка, шоу-бизнес