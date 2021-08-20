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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/lana-1746352618.html
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно - РИА Новости, 20.08.2021
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно
Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T04:39
2021-08-20T04:39
культура
лана дель рей (элизабет грант)
новости культуры
музыка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME. Она рассказала об этом, после того, как музыкант Андерсон Пак раскритиковал издание записей после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фото новой татуировки, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика". Дель Рей разместила фото его тату в своем Instagram-аккаунте. "Андресон... То, что написано на твоей руке, есть моем завещании", — призналась певица.В NME отметили, что выпуск посмертных альбомов стал довольно распространенной практикой. Так недавно были изданы записи Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
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лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка, шоу-бизнес
04:39 20.08.2021
 

Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно

© Фото : официальный сайт Ланы Дель РейЛана Дель Рэй
Лана Дель Рэй - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : официальный сайт Ланы Дель Рей
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей заявила: в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно, сообщает NME.
Она рассказала об этом, после того, как музыкант Андерсон Пак раскритиковал издание записей после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фото новой татуировки, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика".
Дель Рей разместила фото его тату в своем Instagram-аккаунте.
"Андресон... То, что написано на твоей руке, есть моем завещании", — призналась певица.
В NME отметили, что выпуск посмертных альбомов стал довольно распространенной практикой. Так недавно были изданы записи Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
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