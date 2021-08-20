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Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации
Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 20.08.2021
Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации
Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:30
2021-08-20T12:45
происшествия
крымский район
краснодарский край
крымск
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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды."Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! &lt;...&gt; Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", — написал он в Telegram-канале.В Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях из-за угрозы подтопления объявили режим ЧС и включили сирены оповещения. В соседних населенных пунктах выставлены визуальные посты.В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. К наиболее пострадавшим локациям также относятся Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.
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РИА Новости
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происшествия, крымский район, краснодарский край, крымск
11:30 20.08.2021 (обновлено: 12:45 20.08.2021)
 
Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации

Глава Крымского района Лесь призвал жителей быть готовыми к эвакуации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды.
"Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! <...> Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", — написал он в Telegram-канале.
В Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях из-за угрозы подтопления объявили режим ЧС и включили сирены оповещения. В соседних населенных пунктах выставлены визуальные посты.
В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. К наиболее пострадавшим локациям также относятся Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский крайКрымск
 
 
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