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Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации

Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 20.08.2021

Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:30

2021-08-20T11:30

2021-08-20T12:45

происшествия

крымский район

краснодарский край

крымск

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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь оповестил население о подступлении воды."Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! <...> Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", — написал он в Telegram-канале.В Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях из-за угрозы подтопления объявили режим ЧС и включили сирены оповещения. В соседних населенных пунктах выставлены визуальные посты.В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. К наиболее пострадавшим локациям также относятся Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.

крымский район

краснодарский край

крымск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крымский район, краснодарский край, крымск