https://ria.ru/20210820/krym-1746561801.html
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова - РИА Новости, 20.08.2021
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что крымчане ждут от властей Турции ответного... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:51
2021-08-20T15:51
2021-08-20T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что крымчане ждут от властей Турции ответного благородства в вопросе поддержки российского статуса полуострова.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Ранее представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, и таким они назвали саммит "Крымская платформа"."В своем воззвании народ Крыма обратился к честолюбию и человеческому достоинству турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которому в критической ситуации госпереворота в Турции наш президент без колебаний подал руку помощи. Теперь крымчане задаются вопросом, сколько порядочности и ответного благородства будет проявлено турецкой стороной, когда противники России на саммите "Крымской платформы" попытаются поставить под угрозу целостность нашей страны и проверить на прочность российскую власть", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, ответ на этот вопрос позволит судить о надежности и перспективности отношений с Турцией.
https://ria.ru/20210820/strannaya-1746546583.html
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в мире, киев, турция, мид украины, сергей лавров, георгий мурадов, дмитрий кулеба, россия
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Постпред Крыма при президенте Мурадов: жители полуострова ждут от Турции ответного благородства