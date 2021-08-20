На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом
Закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом опубликовали в официальной украинской прессе
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу через три месяца.
Свободная экономическая зона с Крымом была создана в 2014 году. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. В июле этого года украинский парламент принял закон, отменяющий СЭЗ. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал его.
"Этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте документа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".