Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/krym-1746494913.html
На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом
На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом - РИА Новости, 20.08.2021
На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом
Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:50
2021-08-20T09:50
в мире
республика крым
владимир зеленский
голос украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156376/69/1563766918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf5584faab13baeaf5f0f37caf53cde9.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу через три месяца.Свободная экономическая зона с Крымом была создана в 2014 году. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. В июле этого года украинский парламент принял закон, отменяющий СЭЗ. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал его.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210819/krym-1746380969.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/69/1563766918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7086c1c5834796580fc492661bbe3a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика крым, владимир зеленский, голос украины
09:50 20.08.2021
 
На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом

Закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом опубликовали в официальной украинской прессе

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу через три месяца.
Свободная экономическая зона с Крымом была создана в 2014 году. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. В июле этого года украинский парламент принял закон, отменяющий СЭЗ. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал его.
"Этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте документа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 16:34
ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией
 
В миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГолос Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
Лента новостейМолния