https://ria.ru/20210820/krym-1746494913.html

На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом

На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом

Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:50

2021-08-20T09:50

2021-08-20T09:50

в мире

республика крым

владимир зеленский

голос украины

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Закон, отменяющий на Украине свободную экономическую зону с Крымом, в пятницу опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступит в силу через три месяца.Свободная экономическая зона с Крымом была создана в 2014 году. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. В июле этого года украинский парламент принял закон, отменяющий СЭЗ. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал его.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210819/krym-1746380969.html

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в мире, республика крым, владимир зеленский, голос украины