https://ria.ru/20210820/krym-1746489854.html

Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме

Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме - РИА Новости, 20.08.2021

Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:50

2021-08-20T08:50

2021-08-20T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию.Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь"."У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, киевские власти не желают принимать выбор крымчан, сделанный в 2014 году, продолжая рассказывать украинскому народу различные байки по поводу якобы возможного возвращения Крыма.Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, воссоединение Крыма с РФ положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных. Кроме того, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, и только 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины. Также 70% респондентов заявили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно.

https://ria.ru/20210820/krym-1746486712.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/krym-1746450673.html

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украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, вциом, наталья поклонская, минские соглашения, россия