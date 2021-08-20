Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/krym-1746489854.html
Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме
Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме - РИА Новости, 20.08.2021
Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме
Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:50
2021-08-20T08:58
украина
оон
севастополь
владимир путин
владимир зеленский
госдума рф
вциом
наталья поклонская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742006326_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_ebec9aa2cc1a59664b9da14115ceb60e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию.Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь"."У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, киевские власти не желают принимать выбор крымчан, сделанный в 2014 году, продолжая рассказывать украинскому народу различные байки по поводу якобы возможного возвращения Крыма.Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, воссоединение Крыма с РФ положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных. Кроме того, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, и только 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины. Также 70% респондентов заявили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно.
https://ria.ru/20210820/krym-1746486712.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/krym-1746450673.html
украина
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742006326_367:0:2994:1970_1920x0_80_0_0_ad10b1b4a130daaecc21b81691e189bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, вциом, наталья поклонская, минские соглашения, россия
08:50 20.08.2021 (обновлено: 08:58 20.08.2021)
 
Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме

Депутат Поклонская обвинила президента Украины Зеленского в отсутствии смелости по Крыму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию.
Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
07:43
В Крыму заявили о готовности принять "рычащего" Зеленского в тюрьме
"У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, киевские власти не желают принимать выбор крымчан, сделанный в 2014 году, продолжая рассказывать украинскому народу различные байки по поводу якобы возможного возвращения Крыма.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, воссоединение Крыма с РФ положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных. Кроме того, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, и только 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины. Также 70% респондентов заявили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов РФ на форуме Таврида АРТ-2021 в городе Судак - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 19:47В мире
Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
 
УкраинаООНСевастопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФВЦИОМНаталья ПоклонскаяМинские соглашенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
Лента новостейМолния