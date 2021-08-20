08:50 20.08.2021 (обновлено: 08:58 20.08.2021)
Поклонская обвинила Зеленского в отсутствии смелости из-за его слов о Крыме
Депутат Поклонская обвинила президента Украины Зеленского в отсутствии смелости по Крыму
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского нет смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию.
Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".
"У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, киевские власти не желают принимать выбор крымчан, сделанный в 2014 году, продолжая рассказывать украинскому народу различные байки по поводу якобы возможного возвращения Крыма.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, воссоединение Крыма с РФ положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных. Кроме того, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, и только 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины. Также 70% респондентов заявили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно.