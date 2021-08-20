https://ria.ru/20210820/krym-1746486712.html

В Крыму заявили о готовности принять "рычащего" Зеленского в тюрьме

В Крыму заявили о готовности принять "рычащего" Зеленского в тюрьме - РИА Новости, 20.08.2021

В Крыму заявили о готовности принять "рычащего" Зеленского в тюрьме

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "рычать" на крымчан, угрожая им возвращением... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:43

2021-08-20T07:43

2021-08-20T10:06

украина

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владимир зеленский

ефим фикс

минские соглашения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "рычать" на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти.По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии.Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".

https://ria.ru/20210819/balbek-1746444859.html

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украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, ефим фикс, минские соглашения, россия