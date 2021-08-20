07:43 20.08.2021 (обновлено: 10:06 20.08.2021)
В Крыму заявили о готовности принять "рычащего" Зеленского в тюрьме
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс потребовал от Зеленского перестать угрожать Крыму
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "рычать" на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти.
"Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии.
"Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме", — отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".
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