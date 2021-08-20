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В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш" - РИА Новости, 20.08.2021
В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:12
2021-08-20T10:55
в мире
киев
республика крым
турция
симферополь
сергей лавров
александр форманчук
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, одним из таких они назвали саммит "Крымская платформа".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Представители Крыма отметили, что оппоненты России, собираясь в Киеве 23 августа "на антироссийский шабаш", пытаются поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет России."Они посягают на российский статус Крыма, который закреплен в Конституции Российской Федерации. При этом предпринимаются попытки заручиться поддержкой Турецкой Республики, для которой тема национального единства также весьма важна", — говорится в обращении.Подписавшие обращение напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную, принципиальную позицию и оказала поддержку руководству страны в тот момент, когда под вопрос была поставлена ее государственность.Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белоруской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.
https://ria.ru/20210819/krym-1746341675.html
https://ria.ru/20210819/krym-1746327612.html
киев
республика крым
турция
симферополь
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в мире, киев, республика крым, турция, симферополь, сергей лавров, александр форманчук, дмитрий кулеба, россия
03:12 20.08.2021 (обновлено: 10:55 20.08.2021)
 
В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"

Представители парламента и общин Крыма призвали Турцию бойкотировать саммит "Крымская платформа"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, одним из таких они назвали саммит "Крымская платформа".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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"Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Представители Крыма отметили, что оппоненты России, собираясь в Киеве 23 августа "на антироссийский шабаш", пытаются поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет России.
"Они посягают на российский статус Крыма, который закреплен в Конституции Российской Федерации. При этом предпринимаются попытки заручиться поддержкой Турецкой Республики, для которой тема национального единства также весьма важна", — говорится в обращении.
Подписавшие обращение напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную, принципиальную позицию и оказала поддержку руководству страны в тот момент, когда под вопрос была поставлена ее государственность.
Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белоруской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.
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Вчера, 11:42
В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским
 
В миреКиевРеспублика КрымТурцияСимферопольСергей ЛавровАлександр ФорманчукДмитрий КулебаРоссия
 
 
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