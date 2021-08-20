https://ria.ru/20210820/kozak-1746611088.html

Козак рассказал, почему не состоится встреча между Путиным и Зеленским

Козак рассказал, почему не состоится встреча между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 20.08.2021

Козак рассказал, почему не состоится встреча между Путиным и Зеленским

Никаких проектов договоренностей по встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, а заявления Киева на этот счет – не что иное,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:04

2021-08-20T19:04

2021-08-20T19:26

в мире

украина

дмитрий козак

владимир путин

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Никаких проектов договоренностей по встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, а заявления Киева на этот счет – не что иное, как имитация политической активности, сообщил замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.По его словам, есть какие-то "аморфные" предложения – "давайте поговорим о безопасности в Европе"."При чем здесь Европа? Тогда всю Европу надо приглашать на эти переговоры", – добавил Козак.

https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html

украина

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в мире, украина, дмитрий козак, владимир путин, владимир зеленский, россия