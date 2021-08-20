https://ria.ru/20210820/kozak-1746607895.html

Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате"

Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате" - РИА Новости, 20.08.2021

Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате"

РФ готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы по Украине. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:47

2021-08-20T18:47

2021-08-20T18:47

политика

украина

германия

дмитрий козак

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы по Украине."В любое время (готовы к встрече), был бы предмет для переговоров и цели переговоров", - сказал Козак по итогам переговоров президента РФ с канцлером ФРГ.

https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html

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2021

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политика, украина, германия, дмитрий козак, россия