https://ria.ru/20210820/kozak-1746607895.html
Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате"
Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате" - РИА Новости, 20.08.2021
Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате"
РФ готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы по Украине. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:47
2021-08-20T18:47
2021-08-20T18:47
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы по Украине."В любое время (готовы к встрече), был бы предмет для переговоров и цели переговоров", - сказал Козак по итогам переговоров президента РФ с канцлером ФРГ.
https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html
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политика, украина, германия, дмитрий козак, россия
Козак сообщил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате"
Замглавы администрации президента Козак: Россия готова ко встрече в "нормандском формате"