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Китайские космонавты второй раз вышли в открытый космос со своей станции
Китайские космонавты второй раз вышли в открытый космос со своей станции - РИА Новости, 20.08.2021
Китайские космонавты второй раз вышли в открытый космос со своей станции
Китайские космонавты в пятницу второй раз вышли в открытый космос со своей орбитальной станции "Тяньгун", сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:14
2021-08-20T10:14
хочу стать космонавтом
китай
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космос
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ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Китайские космонавты в пятницу второй раз вышли в открытый космос со своей орбитальной станции "Тяньгун", сообщает Центральное телевидение Китая.В настоящее время на станции работают три китайских космонавта - члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, они находятся на орбите уже два полных месяца с тех пор, как 17 июня 2021 года успешно перешли из корабля "Шэньчжоу-12" в основной отсек "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун".В пятницу утром в 8.38 по пекинскому времени (3.38 мск) командир экипажа Не Хайшэн открыл люк узлового отсека модуля "Тяньхэ", после чего он и его коллега Лю Бомин вышли в открытый космос в скафандрах нового поколения "Фэйтянь", разработанных китайскими специалистами. Третий член экипажа Тан Хунбо остался в модуле "Тяньхэ" для координации работы, наблюдения за приборами и оказания необходимого содействия находящимся в открытом космосе коллегам.Космонавты при помощи роботизированного манипулятора должны установить несколько видов внекорабельного оборудования, в частности, установить насосную установку, поднять панорамную видеокамеру, а также собрать и закрепить на внешней поверхности отсека ящик для инструментов.Первый раз космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для китайских космонавтов за последние 13 лет.За прошедшие два месяца экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
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китай, космос - риа наука, космос
10:14 20.08.2021
 
Китайские космонавты второй раз вышли в открытый космос со своей станции

Китайские космонавты второй раз вышли в открытый космос со своей орбитальной станции "Тяньгун"

© CCTVПервый экипаж китайской космической станции. Кадр видео
Первый экипаж китайской космической станции. Кадр видео
© CCTV
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Китайские космонавты в пятницу второй раз вышли в открытый космос со своей орбитальной станции "Тяньгун", сообщает Центральное телевидение Китая.
В настоящее время на станции работают три китайских космонавта - члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, они находятся на орбите уже два полных месяца с тех пор, как 17 июня 2021 года успешно перешли из корабля "Шэньчжоу-12" в основной отсек "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун".
В пятницу утром в 8.38 по пекинскому времени (3.38 мск) командир экипажа Не Хайшэн открыл люк узлового отсека модуля "Тяньхэ", после чего он и его коллега Лю Бомин вышли в открытый космос в скафандрах нового поколения "Фэйтянь", разработанных китайскими специалистами. Третий член экипажа Тан Хунбо остался в модуле "Тяньхэ" для координации работы, наблюдения за приборами и оказания необходимого содействия находящимся в открытом космосе коллегам.
Космонавты при помощи роботизированного манипулятора должны установить несколько видов внекорабельного оборудования, в частности, установить насосную установку, поднять панорамную видеокамеру, а также собрать и закрепить на внешней поверхности отсека ящик для инструментов.
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Первый раз космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для китайских космонавтов за последние 13 лет.
За прошедшие два месяца экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний.
Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
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Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
 
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