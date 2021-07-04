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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210704/kosmos-1739787423.html
Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос - РИА Новости, 04.07.2021
Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос. Прямую трансляцию... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:20
2021-07-04T09:46
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
китай
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ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос. Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая.Для Китая это произошло впервые за последние 13 лет. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Его длина составила 16,6 метра, а максимальным диаметр — 4,2 метра. В настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя для пилотируемых и грузовых кораблей.Планируется, что в следующем году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Ожидается, что создание станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
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космос - риа наука, китай
Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
08:20 04.07.2021 (обновлено: 09:46 04.07.2021)
 
© REUTERS / CCTVЭкипаж китайского космического корабля Шэньчжоу-12. Кадр видео
Экипаж китайского космического корабля Шэньчжоу-12. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© REUTERS / CCTV

Китайские космонавты впервые за последние 13 лет вышли в открытый космос

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос. Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая.
Для Китая это произошло впервые за последние 13 лет. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".
Пилотируемый космический корабль КНР Шэньчжоу-9 стыкуется с космическим аппаратом Тяньгун-1 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Его длина составила 16,6 метра, а максимальным диаметр — 4,2 метра. В настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя для пилотируемых и грузовых кораблей.
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Космическая программа Китая
Планируется, что в следующем году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Ожидается, что создание станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
 
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаКитай
 
 
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