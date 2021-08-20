https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746492597.html

Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин - РИА Новости, 20.08.2021

Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, рассказал "Ura.ru" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:27

2021-08-20T09:27

2021-08-20T11:09

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, рассказал "Ura.ru" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По его словам, это связано с работой тестостерона."Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток."У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", — добавил он.Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.

https://ria.ru/20210820/zrenie-1746476721.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок