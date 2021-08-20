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Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин - РИА Новости, 20.08.2021
Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, рассказал "Ura.ru" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:27
2021-08-20T09:27
2021-08-20T11:09
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, рассказал "Ura.ru" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По его словам, это связано с работой тестостерона."Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток."У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", — добавил он.Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
09:27 20.08.2021 (обновлено: 11:09 20.08.2021)
Врач объяснил, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Иммунолог Болибок: мужчины чаще умирают от COVID-19 из-за строения гормональной системы
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, рассказал "Ura.ru
" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
.
По его словам, это связано с работой тестостерона.
"Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.
Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток.
"У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", — добавил он.
Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.