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СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту

СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту - РИА Новости, 20.08.2021

СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту

МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:11

2021-08-20T03:11

2021-08-20T09:19

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сирия

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сеута

мид испании‎

нато

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais.По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай".Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода. В газете полагают, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку.В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.В начале 2017 года Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда, по сообщению Минобороны России, испанская сторона дала понять, что из-за давления на нее со стороны США и НАТО заход российских кораблей в Сеуту нецелесообразен.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/ispaniya-1590473471.html

https://ria.ru/20210113/nato-1592885027.html

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сирия

африка

сеута

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в мире, испания, сирия, африка, сеута, мид испании‎, нато, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия