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СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту
СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту - РИА Новости, 20.08.2021
СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту
МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:11
2021-08-20T03:11
2021-08-20T09:19
в мире
испания
сирия
африка
сеута
мид испании
нато
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais.По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай".Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода. В газете полагают, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку.В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.В начале 2017 года Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда, по сообщению Минобороны России, испанская сторона дала понять, что из-за давления на нее со стороны США и НАТО заход российских кораблей в Сеуту нецелесообразен.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/ispaniya-1590473471.html
https://ria.ru/20210113/nato-1592885027.html
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в мире, испания, сирия, африка, сеута, мид испании, нато, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия
03:11 20.08.2021 (обновлено: 09:19 20.08.2021)
СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту
El Pais: МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на севере Африки