https://ria.ru/20210820/konstitutsiya-1746572613.html

Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию

Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию - РИА Новости, 20.08.2021

Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внесение поправок в конституцию необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в стране и не... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:36

2021-08-20T16:36

2021-08-20T16:56

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внесение поправок в конституцию необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в стране и не спровоцировать застой.Он подчеркнул, что "эти перемены должны быть законными". "То есть если идти к переменам, надо начинать с конституции", - сказал глава государства. Он также напомнил, что поправки в основной закон были обещаны в прошлом году и тем, кто критиковал политику действующей власти."Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство … некоторые наши военнослужащие не понимают: "Ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта (обновленная – ред.) конституция, да не нужно это делать". Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов – ред.) лозунг: "Перамены, перамены, перамены" (с белорусского - изменения, перемены – ред.). И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия также вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко