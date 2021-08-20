Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/konstitutsiya-1746572613.html
Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию
Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию - РИА Новости, 20.08.2021
Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внесение поправок в конституцию необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в стране и не... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:36
2021-08-20T16:56
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032841_0:104:3008:1796_1920x0_80_0_0_0755a2776c6c461243e591707fe45372.jpg
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внесение поправок в конституцию необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в стране и не спровоцировать застой.Он подчеркнул, что "эти перемены должны быть законными". "То есть если идти к переменам, надо начинать с конституции", - сказал глава государства. Он также напомнил, что поправки в основной закон были обещаны в прошлом году и тем, кто критиковал политику действующей власти."Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство … некоторые наши военнослужащие не понимают: "Ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта (обновленная – ред.) конституция, да не нужно это делать". Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов – ред.) лозунг: "Перамены, перамены, перамены" (с белорусского - изменения, перемены – ред.). И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия также вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032841_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_34c44b4306f9f349a1cbda9af9b8cc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
16:36 20.08.2021 (обновлено: 16:56 20.08.2021)
 
Лукашенко объяснил, зачем нужны поправки в конституцию

Президент Белоруссии Лукашенко: поправки в конституцию нужны, чтобы не спровоцировать застой

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внесение поправок в конституцию необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в стране и не спровоцировать застой.

"Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены", - заявил Лукашенко на церемонии вручения государственных наград представителям ряда силовых структур. Его слова приводит сайт главы белорусского государства

Он подчеркнул, что "эти перемены должны быть законными". "То есть если идти к переменам, надо начинать с конституции", - сказал глава государства. Он также напомнил, что поправки в основной закон были обещаны в прошлом году и тем, кто критиковал политику действующей власти.
"Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство … некоторые наши военнослужащие не понимают: "Ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта (обновленная – ред.) конституция, да не нужно это делать". Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов – ред.) лозунг: "Перамены, перамены, перамены" (с белорусского - изменения, перемены – ред.). И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 12:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. Ожидается, что доработанный документ до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Планируется, что конституционная комиссия также вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, поскольку не пришла к единому мнению о том, как отражать эти темы в основном законе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 08:00
"Я никому ничего не обещал". Когда Лукашенко оставит пост президента
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния