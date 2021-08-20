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Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая Трансляция
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая Трансляция - РИА Новости, 20.08.2021
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая Трансляция
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят пресс-конференцию в Москве. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:36
2021-08-20T16:36
2021-08-20T16:36
политика
москва
владимир путин
ангела меркель
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят пресс-конференцию в Москве.
москва
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пресс-конференция Путина и Меркель
LIVE: Пресс-конференция Путина и Меркель
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, москва, владимир путин, ангела меркель, видео
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая Трансляция
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят пресс-конференцию в Москве.
2021-08-20T16:36
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PT51M41S
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая Трансляция
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят пресс-конференцию в Москве.