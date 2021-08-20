https://ria.ru/20210820/koloniya-1746590266.html

В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения

В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения - РИА Новости, 20.08.2021

В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения

Сотрудники подмосковного управления ФСИН задержали осужденного, который покинул колонию-поселение и не вернулся, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:41

2021-08-20T17:41

2021-08-20T17:41

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сотрудники подмосковного управления ФСИН задержали осужденного, который покинул колонию-поселение и не вернулся, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.По информации УФСИН по Московской области, инцидент произошел 14 августа. В тот день осужденный по статье "Кража" и отбывающий наказание в колонии-поселении № 3 получил право выхода в магазин за продуктами. Но к назначенному времени осужденный не вернулся.В ведомстве поясняют, что согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия