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В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения
В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения - РИА Новости, 20.08.2021
В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения
Сотрудники подмосковного управления ФСИН задержали осужденного, который покинул колонию-поселение и не вернулся, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:41
2021-08-20T17:41
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сотрудники подмосковного управления ФСИН задержали осужденного, который покинул колонию-поселение и не вернулся, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.По информации УФСИН по Московской области, инцидент произошел 14 августа. В тот день осужденный по статье "Кража" и отбывающий наказание в колонии-поселении № 3 получил право выхода в магазин за продуктами. Но к назначенному времени осужденный не вернулся.В ведомстве поясняют, что согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:41 20.08.2021
 
В Московской области осужденный попытался сбежать из колонии-поселения

ФСИН: осужденный попытался сбежать из колонии-поселения в Московской области

© Fotolia / Vaidas BucysТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Fotolia / Vaidas Bucys
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сотрудники подмосковного управления ФСИН задержали осужденного, который покинул колонию-поселение и не вернулся, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
По информации УФСИН по Московской области, инцидент произошел 14 августа. В тот день осужденный по статье "Кража" и отбывающий наказание в колонии-поселении № 3 получил право выхода в магазин за продуктами. Но к назначенному времени осужденный не вернулся.
"В тот же день в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСИН России по Московской области, осужденный был задержан. В настоящее время материалы по данному факту направлены в следственные органы", - говорится в сообщении.
В ведомстве поясняют, что согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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