https://ria.ru/20210820/klimkin-1746483155.html

На Украине назвали единственный способ остановить Россию

На Украине назвали единственный способ остановить Россию - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине назвали единственный способ остановить Россию

Киев может "остановить" Россию только при помощи США, однако неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос, написал в Facebook бывший... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:27

2021-08-20T04:27

2021-08-20T08:33

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украина

киев

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афганистан

мид украины

павел климкин

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Киев может "остановить" Россию только при помощи США, однако неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос, написал в Facebook бывший глава МИД Украины Павел КлимкинАнализируя ситуацию на Среднем Востоке, политик заявил, что Соединенные Штаты смогли частично решить задачу борьбы против Аль-Каиды*, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв "борьбу за новый Афганистан". Аналогично, утверждает Климкин, Украина якобы уже "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не окончательно, "остановив" Москву. Но сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, признает бывший глава МИД.Бывший глава МИД также предостерег украинских политиков от попыток "получить что-либо" от США, воспользовавшись "затруднениями" Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда на фоне вывода американских войск боевики движения "Талибан"* активизировали наступление по всей стране, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. На следующий день официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что длившаяся 20 лет война окончена.Талибы объявили всеобщую амнистию, однако многие афганцы, работавшие на иностранные миссии, по-прежнему пытаются бежать от нового режима. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210813/ukraina-1745532722.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

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сша

афганистан

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в мире, украина, киев, сша, талибан, афганистан, мид украины, павел климкин, россия