04:27 20.08.2021 (обновлено: 08:33 20.08.2021)
На Украине назвали единственный способ остановить Россию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сравнил борьбу США за "новый Афганистан" и "новую Украину"
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Киев может "остановить" Россию только при помощи США, однако неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос, написал в Facebook бывший глава МИД Украины Павел Климкин
Анализируя ситуацию на Среднем Востоке, политик заявил, что Соединенные Штаты смогли частично решить задачу борьбы против Аль-Каиды*, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв "борьбу за новый Афганистан". Аналогично, утверждает Климкин, Украина якобы уже "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не окончательно, "остановив" Москву. Но сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, признает бывший глава МИД.
"А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию", — написал Климкин.
Бывший глава МИД также предостерег украинских политиков от попыток "получить что-либо" от США, воспользовавшись "затруднениями" Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
13 августа, 08:00Украина атаковала "Газпром" через Европу
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда на фоне вывода американских войск боевики движения "Талибан"* активизировали наступление по всей стране, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. На следующий день официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что длившаяся 20 лет война окончена.
Талибы объявили всеобщую амнистию, однако многие афганцы, работавшие на иностранные миссии, по-прежнему пытаются бежать от нового режима. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористические организации, запрещенные в России.
17 августа, 08:00Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы