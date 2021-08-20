https://ria.ru/20210820/klimat-1746482482.html
В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками - РИА Новости, 20.08.2021
В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
Четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T04:08
2021-08-20T04:08
2021-08-20T11:12
общество
ставропольский край
республика крым
курская область
воронежская область
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
климат
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская."Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <...> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах", — сказала она.На первом месте Крым. Там наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух."Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области", — отметила Романовская.Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая, где велики негативные последствия, помечена оранжевым. В оранжевую зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.Согласно расчетам ученых, меньшие климатические риски ожидают Астраханскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Дагестан и Чечню.В остальных 58 субъектах угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока выражены слабо.Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов из красной и оранжевой зон.
https://ria.ru/20210731/katastrofa-1743805481.html
ставропольский край
республика крым
курская область
воронежская область
россия
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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду.
2021-08-20T04:08
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общество, ставропольский край, республика крым, курская область, воронежская область, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), климат, россия
04:08 20.08.2021 (обновлено: 11:12 20.08.2021)
В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
Глава института Росгидромета Романовская: четыре региона сильнее всего подвержены изменению климата
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета
Анна Романовская.
"Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <...> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах", — сказала она.
На первом месте Крым. Там наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.
"Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области", — отметила Романовская.
Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая, где велики негативные последствия, помечена оранжевым.
В оранжевую зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области
, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва
и Севастополь.
Согласно расчетам ученых, меньшие климатические риски ожидают Астраханскую
, Владимирскую, Калужскую, Костромскую
, Московскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Дагестан и Чечню.
В остальных 58 субъектах угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока выражены слабо.
Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов из красной и оранжевой зон.