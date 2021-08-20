https://ria.ru/20210820/klimat-1746482482.html

В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками - РИА Новости, 20.08.2021

В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

Четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:08

2021-08-20T04:08

2021-08-20T11:12

общество

ставропольский край

республика крым

курская область

воронежская область

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

климат

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская."Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <...> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах", — сказала она.На первом месте Крым. Там наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух."Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области", — отметила Романовская.Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая, где велики негативные последствия, помечена оранжевым. В оранжевую зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.Согласно расчетам ученых, меньшие климатические риски ожидают Астраханскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Дагестан и Чечню.В остальных 58 субъектах угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока выражены слабо.Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов из красной и оранжевой зон.

https://ria.ru/20210731/katastrofa-1743805481.html

ставропольский край

республика крым

курская область

воронежская область

россия

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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата? Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду. 2021-08-20T04:08 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ставропольский край, республика крым, курская область, воронежская область, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), климат, россия