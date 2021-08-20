https://ria.ru/20210820/klimat-1746378472.html

Анна Романовская: самые большие климатические риски в России – у Крыма

Анна Романовская: самые большие климатические риски в России – у Крыма - РИА Новости, 20.08.2021

Анна Романовская: самые большие климатические риски в России – у Крыма

В июле президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности, в ней появился пункт "адаптация к изменению климата". Дело в том, что РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:00

2021-08-20T10:00

2021-08-20T10:00

интервью

климат

глобальное потепление

россия

анна романовская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/30/1559173008_0:106:2144:1312_1920x0_80_0_0_e4130a8d392a361fab4e50caf14917f0.jpg

В июле президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности, в ней появился пункт "адаптация к изменению климата". Дело в том, что климат в России меняется стремительнее, чем в целом на Земле. Температура растет в 2,5 раза быстрее, больше стало наводнений, ливней, штормов и засух, тает многолетняя мерзлота. О том, у каких регионов самые большие климатические риски, и почему необходимо обновить систему оценки последствий опасных явлений корреспондент РИА Новости Наталья Парамонова поговорила с директором Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля (ИГКЭ РАН) Анной Романовской.– Анна Анатольевна, как вы выяснили, каким регионам надо быстрее, чем остальным, разрабатывать планы адаптации?– Мы смотрели тренды изменения среднегодовых температур и осадков, анализировали волны жары, насколько их стало больше. При этом "волны холода" в анализ мы не включали, потому что их частота по стране падает. Третий параметр – нарастание опасных метеорологических явлений, которые сопровождаются экономическим ущербом. Отдельно мы взяли такой показатель, как почвенная засуха. Это прямая угроза сельскому хозяйству и, как следствие, благополучию населения. На основе этих данных и показателей скоростей трендов программа ранжировала регионы, где совокупная ситуация по выбранным параметрам лучше, а где хуже.– Что получилось, когда вы все проанализировали?– Оказалось, если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, то основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густо населенных районах. При этом мы не включали в анализ последствия изменения глубины протаивания мерзлоты в Арктической зоне – это совсем другая история.– Какие регионы вошли в число самых подверженных негативным последствиям изменения климата?– По всем показателям республика Крым лидирует. Рост температуры, ситуация с осадками, тренд по количеству опасных явлений и возникновению почвенной засухи наблюдаются в этом регионе. Следующий за Крымом – Ставропольский край, далее следуют Курская и Воронежская области. Если ориентироваться на наблюдаемые сейчас тренды, то через 100 лет количество осадков здесь может уменьшиться на 70%. Получается, что в самых сельскохозяйственных регионах будет нарастать число и масштабы засух.Если посмотреть по стране, то рост числа опасных явлений пока не является статистически значимым. Однако по ряду регионов статистически значимо нарастают сильные осадки в виде ливней. По ураганным ветрам трендов мы не обнаружили, так же, как и по явлениям чрезвычайной пожароопасности.– А в следующую группу кто попадает?– Если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая группа регионов, где велики негативные последствия изменения климата, обозначена оранжевым. В оранжевую зону попала Белгородская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская, Тамбовская, Брянская, Рязанская области, Москва, Орловская область, Республика Калмыкия, Севастополь, Республика Адыгея.Положительный, но меньший, ранг приоритета получили Астраханская, Владимирская, Калужская, Костромская, Московская области, Республика Дагестан, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Чеченская Республика и Ярославская область. В остальных 58 субъектах РФ в настоящее время угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока менее выражены.Я хотела бы уточнить, что мы рассматривали тренды, которые сложились в этих регионах и отражены в статистике. К статистике также есть вопросы, потому что длина данных для анализа разная, и это несколько снижает достоверность. Однако, мне кажется, что даже с учетом некоторых ограничений такой анализ нужно проводить. И нужно его уточнять, безусловно.При формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов РФ, расположенных на юге и в центре ЕЧР (Европейская часть России – ред.), перечисленных выше.– Но гораздо чаще, чем про адаптацию Европейской России, слышны разговоры о тающей мерзлоте и необходимости адаптации в полярных районах. Вы же говорите, что там особенно ничего не происходит.– Там происходит – температура растет, но каких-то угроз учащения опасных метеорологических явлений не видно. Конечно, для регионов, территории которых целиком или частично находятся в зоне многолетней мерзлоты, должны быть предусмотрены меры по адаптации в связи с изменением глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых грунтов, необходимо модернизировать инфраструктуру. Мы говорим о мерах, которые необходимо предусмотреть, и то, что относительно климатических рисков эти регионы пока в "белой" зоне, не значит, что ничего не надо делать.Ключевым критерием для оценки степени воздействия изменения климата на социально-экономические и природные системы страны является ежегодная величина экономического и неэкономического ущерба. А эти подсчеты проводятся только для очень масштабных опасных явлений и многого не учитывают.– Можете пояснить, что должно входить в ущерб, и чем грозит плохой расчет?– Ущерб должен включать потери биологического разнообразия, экосистемных услуг, ущерб здоровью людей, вынужденную миграцию и другое. Динамика этого ущерба показывает необходимость дополнительных мер по предотвращению изменений и адаптации к изменению климата, а также является индикатором успешности этих мер. Отсутствие надежных данных по экономическому и неэкономическому ущербу от изменения климата затрудняет обоснование для внедрения соответствующих мер в регионе или в стране в целом.Так, по имеющимся данным отсутствует значимая динамика числа опасных явлений в стране и величины прямого экономического ущерба в течение 21 века, что, вообще-то, может поставить под сомнение необходимость мероприятий по защите от изменения климата в РФ в настоящее время. Необходимо развивать в Росгидромете и РАН методические исследования в области оценки ущерба от изменения климата и, прежде всего, в области анализа данных по опасным метеорологическим явлениям.– Есть еще какие-то недостатки в оценке рисков от климатических изменений в России?– Речь не идет о недостатках, речь идет о создании многокомпонентной системы в области адаптации: так, необходимо отдельно рассматривать особенности адаптации в городах. Нужны такие исследования, в том числе в городах в тех регионах, которые не вошли в "красную" и "оранжевую" зоны по климатическим рискам. Помимо особой климатической ситуации в виде "островов тепла" в крупных городах (город провоцирует рост температуры относительно фоновых показателей – ред.) наблюдаются повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха, которые усиливают негативные последствия изменения климата для здоровья людей. Поэтому для городов помимо рассматриваемых климатических угроз надо учитывать оценку загрязнения окружающей среды. Они есть в публикациях Росгидромета и представлены на сайте ИГКЭ.– Разработка программ адаптации подразумевает выделение денег. Давайте подытожим, с вашей точки зрения, каким регионам деньги на адаптации нужнее, чем другим?– На мой взгляд, конечно, субъекты центра и юга Европейской России должны иметь возможность получения приоритетного финансирования мероприятий по адаптации, наряду с программой реновации объектов инфраструктуры для регионов зоны многолетней мерзлоты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/zhara-1746110848.html

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

https://ria.ru/20210804/zhara-1744289575.html

https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, климат, глобальное потепление, россия, анна романовская