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Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой
Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой - РИА Новости, 20.08.2021
Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой
Житель Киевской области Украины поджег дом бывшей жены и угрожал прибывшей на место инцидента полиции гранатой, правоохранители эвакуировали жителей ближайших... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:50
2021-08-20T22:50
2021-08-20T22:50
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Житель Киевской области Украины поджег дом бывшей жены и угрожал прибывшей на место инцидента полиции гранатой, правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Нацполиции страны."В Киевской области в отделение полиции №5 20 августа около 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Чайки по улице Сливовой горит дом. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что погибших нет. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры. Однако, когда полицейские прибыли по адресу проживания злоумышленника с целью его задержания, мужчина начал угрожать подорвать их гранатой", - говорится в сообщении.Была проведена полицейская спецоперация."Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов. Вскоре работникам полиции удалось задержать злоумышленника… По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
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в мире, украина, киевская область
Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой
Житель Киевской области Украины поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости.
Житель Киевской области Украины
поджег дом бывшей жены и угрожал прибывшей на место инцидента полиции гранатой, правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Нацполиции страны.
"В Киевской области в отделение полиции №5 20 августа около 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Чайки по улице Сливовой горит дом. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что погибших нет. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры. Однако, когда полицейские прибыли по адресу проживания злоумышленника с целью его задержания, мужчина начал угрожать подорвать их гранатой", - говорится в сообщении.
Была проведена полицейская спецоперация.
"Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов. Вскоре работникам полиции удалось задержать злоумышленника… По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.