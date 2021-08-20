https://ria.ru/20210820/kiev-1746637080.html

Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой

Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой - РИА Новости, 20.08.2021

Житель Киевской области поджег дом бывшей жены и угрожал полиции гранатой

Житель Киевской области Украины поджег дом бывшей жены и угрожал прибывшей на место инцидента полиции гранатой, правоохранители эвакуировали жителей ближайших... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:50

2021-08-20T22:50

2021-08-20T22:50

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Житель Киевской области Украины поджег дом бывшей жены и угрожал прибывшей на место инцидента полиции гранатой, правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Нацполиции страны."В Киевской области в отделение полиции №5 20 августа около 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Чайки по улице Сливовой горит дом. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что погибших нет. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры. Однако, когда полицейские прибыли по адресу проживания злоумышленника с целью его задержания, мужчина начал угрожать подорвать их гранатой", - говорится в сообщении.Была проведена полицейская спецоперация."Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов. Вскоре работникам полиции удалось задержать злоумышленника… По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

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