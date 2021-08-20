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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/khudozhnik-1746484121.html
Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз - РИА Новости, 20.08.2021
Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
Известный художник, представитель направления "фотореализм" Чак Клоуз скончался в одной из больниц американского города Ошенсайда (штат Нью-Йорк) в возрасте 81... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T05:38
2021-08-20T05:41
культура
в мире
сша
нью-йорк (штат)
билл клинтон
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 20 авг - РИА Новости. Известный художник, представитель направления "фотореализм" Чак Клоуз скончался в одной из больниц американского города Ошенсайда (штат Нью-Йорк) в возрасте 81 года, сообщает газета New York Times.Адвокат Клоуза Джон Зильберман подтвердил газете факт смерти художника.Газета отмечает, что Клоуз прославился благодаря своим крупномасштабным портретам. В конце 1960-х годов он начал использовать распылитель и разбавленную черную краску для создания высокодетализированных картин высотой в девять футов (274,32 сантиметра), основанных на фото крупным планом. Его первой и одной из наиболее известных работ был автопортрет, на котором художник изображен с дымящейся сигаретой во рту и растрепанными волосами.Среди работ Клоуза - портреты экс-президента США Билла Клинтона, художника Джо Цукера, скульптора Ричарда Серры и композитора Филипа Гласса.В 2017 году несколько женщин, ранее работавших с Клоузом, обвинили его в сексуальных домогательствах по отношению к ним в разное время с 2005 по 2013 год.Также в 2017 году Клоуз, в составе президентского комитета по искусству и гуманности, подписал письмо, в котором члены комитета, несогласные с риторикой президента США Дональда Трампа, предложили ему уйти в отставку.Клоуз в 1988 году оказался парализован ниже шеи в связи с разрушением спинной артерии. В ходе реабилитации он начал восстанавливать подвижность рук и научился рисовать, используя кисти, привязанные к руке.
https://ria.ru/20210819/khudozhnik-1746361436.html
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РИА Новости
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96
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в мире, сша, нью-йорк (штат), билл клинтон, дональд трамп
05:38 20.08.2021 (обновлено: 05:41 20.08.2021)
 
Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз

Известный художник-фотореалист Чак Клоуз скончался в США в возрасте 81 года

© AP Photo / Charles SykesАмериканский художник, представитель фотореализма Чак Клоуз
Американский художник, представитель фотореализма Чак Клоуз - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Charles Sykes
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НЬЮ-ЙОРК, 20 авг - РИА Новости. Известный художник, представитель направления "фотореализм" Чак Клоуз скончался в одной из больниц американского города Ошенсайда (штат Нью-Йорк) в возрасте 81 года, сообщает газета New York Times.
Адвокат Клоуза Джон Зильберман подтвердил газете факт смерти художника.
Газета отмечает, что Клоуз прославился благодаря своим крупномасштабным портретам. В конце 1960-х годов он начал использовать распылитель и разбавленную черную краску для создания высокодетализированных картин высотой в девять футов (274,32 сантиметра), основанных на фото крупным планом. Его первой и одной из наиболее известных работ был автопортрет, на котором художник изображен с дымящейся сигаретой во рту и растрепанными волосами.
Среди работ Клоуза - портреты экс-президента США Билла Клинтона, художника Джо Цукера, скульптора Ричарда Серры и композитора Филипа Гласса.
В 2017 году несколько женщин, ранее работавших с Клоузом, обвинили его в сексуальных домогательствах по отношению к ним в разное время с 2005 по 2013 год.
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Также в 2017 году Клоуз, в составе президентского комитета по искусству и гуманности, подписал письмо, в котором члены комитета, несогласные с риторикой президента США Дональда Трампа, предложили ему уйти в отставку.
Клоуз в 1988 году оказался парализован ниже шеи в связи с разрушением спинной артерии. В ходе реабилитации он начал восстанавливать подвижность рук и научился рисовать, используя кисти, привязанные к руке.
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