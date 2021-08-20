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Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года

Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года - РИА Новости, 20.08.2021

Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года

Восемь тысяч паломников-хасидов уже прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба объединенной еврейской общины. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:00

2021-08-20T14:00

2021-08-20T14:00

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умань

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Восемь тысяч паломников-хасидов уже прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба объединенной еврейской общины."В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества", - говорится в сообщении в Telegram общины.Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.

https://ria.ru/20200921/uman-1577536752.html

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украина, умань